MLB》菅野智之奪本季第10勝締日投超狂紀錄！賽後卻坦言沒啥成就感

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日本強投菅野智之今天先發面對水手，繳出5.1局失1分好投，終場金鶯5：3獲勝，菅野智之收下本季第10勝，成為史上第10位在新人年就獲雙位數勝投的日本投手。

菅野智之開賽拿下1出局後被奈勒（Josh Naylor）敲出安打，不過奈勒想進佔二壘卻遭刺殺，菅野接著又投出觸身球，但回穩後解決該半局。接下來第2至第4局，菅野只讓一名水手打者上壘，表現漸入佳境。而金鶯打線4局下灌進3分，取得3：0領先。

5局上菅野智之雖然一開始就被敲二壘安打，但不慌不忙連抓3位打者力保不失。6局上續投，1出局後又被奈勒敲安，此時金鶯主場下起大雨而暫停比賽，並在2小時18分鐘後才恢復進行，菅野也退場休息，接替他的賈西亞（Rico Garcia）登板馬上挨羅德里奎茲（Julio Rodrígue）2分砲，其中1分要算在菅野身上。

總計菅野智之今先發5.1局用81球有51顆好球，被敲出3支安打，投出2次三振與1次保送，失掉1分責失，賽後防禦率4.13。金鶯5局下再添2分保險，水手6局上追回2分後，僅在9局上再得1分，也讓菅野智之收摘下本季第10勝，成為史上第10位在新人年就獲雙位數勝投的日本投手。

菅野智之本季出賽23場，投126.1局，拿下10勝5敗。對於拿下本季第10勝，菅野淡然表示：「雖然是個指標，但老實說沒什麼特別的成就感，因為有時表現不佳也靠隊友奪勝。不過近期我都能交出自己滿意的表現，這讓我很高興。」

