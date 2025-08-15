MiLB》台灣最速火球男林振瑋3局飆4K！沙子宸4局無失分高A代表作

林振瑋。（資料照，取自Cardinals Player Development X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀高階1A的23歲台灣最速火球男林振瑋，今天面對守護者高A迎來傷癒歸隊後第2場先發，主投3局沒有投出任何保送，還飆出4次三振。

203公分的林振瑋去年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，創下台灣最快紀錄。林振瑋在7日時離開傷兵名單重返球場，面對釀酒人先發1局送出4次保送失掉3分。

今天林振瑋迎來傷癒後第2場登板，面對守護者高A開賽就連飆2K上演3上3下，之後2局也都有三振演出，最終投完3局退場，用36球有25顆好球，僅被敲出2支安打，飆出4次三振，沒有保送也沒有失分，防禦率下修至5.09。

效力運動家高A的「大沙」沙子宸，今天面對紅人高A的雙重賽首戰，於4局上登板中繼，主投4局用64球有42顆好球，被敲3支安打，投出2次三振與1次保送沒有失分，繳出高A代表作，最終球隊3：2獲勝，沙子宸收下高A首次救援成功。沙子宸進入8月後漸入佳境，目前單月3場比賽投12局僅1分責失，防禦率0.75。

紅人1A台灣二刀流好手林盛恩，今天先發登板面對雙城1A，主投3局用56球有35顆好球，被敲3安包含1轟，投出4次三振與1次保送，失掉3分責失分無關勝負，賽後防禦率3.86。

