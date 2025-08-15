晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》台灣最速火球男林振瑋3局飆4K！沙子宸4局無失分高A代表作

2025/08/15 09:27

林振瑋。（資料照，取自Cardinals Player Development X）林振瑋。（資料照，取自Cardinals Player Development X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀高階1A的23歲台灣最速火球男林振瑋，今天面對守護者高A迎來傷癒歸隊後第2場先發，主投3局沒有投出任何保送，還飆出4次三振。

203公分的林振瑋去年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，創下台灣最快紀錄。林振瑋在7日時離開傷兵名單重返球場，面對釀酒人先發1局送出4次保送失掉3分。

今天林振瑋迎來傷癒後第2場登板，面對守護者高A開賽就連飆2K上演3上3下，之後2局也都有三振演出，最終投完3局退場，用36球有25顆好球，僅被敲出2支安打，飆出4次三振，沒有保送也沒有失分，防禦率下修至5.09。

效力運動家高A的「大沙」沙子宸，今天面對紅人高A的雙重賽首戰，於4局上登板中繼，主投4局用64球有42顆好球，被敲3支安打，投出2次三振與1次保送沒有失分，繳出高A代表作，最終球隊3：2獲勝，沙子宸收下高A首次救援成功。沙子宸進入8月後漸入佳境，目前單月3場比賽投12局僅1分責失，防禦率0.75。

紅人1A台灣二刀流好手林盛恩，今天先發登板面對雙城1A，主投3局用56球有35顆好球，被敲3安包含1轟，投出4次三振與1次保送，失掉3分責失分無關勝負，賽後防禦率3.86。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中