MLB》塞揚薛哲力扛7局！小葛雷諾逆轉轟助藍鳥坐穩美聯最強

2025/08/15 08:51

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日藍鳥在主場迎戰小熊，靠著掛帥主投的三屆塞揚巨投薛哲（Max Scherzer）力扛7局好投，以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的關鍵逆轉兩分砲，助隊以2：1收下勝利，系列賽也以2勝1敗奪勝。

薛哲本場只用了78球就投完7局，僅在6局上半挨了布許（Michael Busch）一發陽春全壘打失掉唯一1分，送出3次三振與1次保送，連續4場比賽繳出優質先發內容。

然而藍鳥打線也遭到小熊先發波伊德（Matthew Boyd）的強力壓制，前6局僅從他手中擊出1支安打，並吞下5次三振，不過來到7局下半，小葛雷諾在二壘有人的情況下，相中外角速球一棒轟出中外野大牆外，形成超前比分的兩分砲，本季全壘打也來到20轟，生涯連續5個球季都有至少20發全壘打進帳。

拿下勝投資格的薛哲退場休息後，藍鳥接連推派利特爾（Brendon Little）、多明格茲（Seranthony Domínguez）以及霍夫曼（Jeff Hoffman）順利守住勝利，讓這位塞揚強投的好表現有回報，收下本季第3勝，波伊德則「問天」吞下第6敗。

藍鳥拿下勝利後，目前戰績來到71勝51敗，依舊是美聯戰績最佳的球隊，小熊成績68勝52敗雖也表現不俗，但同屬國聯中區的釀酒人目前以12連勝之姿一支獨走，不過仍能靠著外卡資格前進季後賽，目前在國聯外卡排名第1，與第3名的大都會還多4場勝差。

薛哲今日主投7局僅失1分，拿下本季第3勝。（美聯社）薛哲今日主投7局僅失1分，拿下本季第3勝。（美聯社）

小葛雷諾7局下扛出逆轉兩分砲，是幫助球隊拿下勝利的功臣之一。（法新社）小葛雷諾7局下扛出逆轉兩分砲，是幫助球隊拿下勝利的功臣之一。（法新社）

