威廉波特少棒》催火球獲美媒關注！林晉擇飆9K開轟助台灣完封墨西哥

〔體育中心／綜合報導〕台北市東園國小少棒隊日前於2025年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽中奪冠，隊史睽違10年再闖美國威廉波特參加2025世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。今天台灣首戰對上墨西哥，先發投手林晉擇3局狂飆9K，還敲出全壘打，率領球隊3：0完封墨西哥。

東園國小王牌投手林晉擇今天展現超狂「二刀流」身手，此役首局首打席在滿球數情況下大棒一揮，敲出左外野方向陽春砲助台灣先馳得點；2局上簡子淂適時安打再下一城，3局上陳世榮再追加1支二壘安打，台灣取得3：0領先。

除了打擊端有好表現，林晉擇在投手丘上更是完全宰制墨西哥打線，先發3局狂飆9次三振，沒有被敲出任何安打，僅因2次保送與隊友1次失誤讓打者上壘。台灣隊接著啟用2位牛棚吃完3局，終場3：0完封墨西哥旗開得勝。

此外，林晉擇在比賽中飆出連續2球時速82英哩（約131.9公里）火球，當下美國轉播單位也驚呼，這相當於職業棒球的107英哩（172.1公里），直言林晉擇的球速驚艷眾人；美國媒體《運動畫刊》撰文表示，林晉擇的表現令人印象深刻，連知名棒球網紅「Jomboy」也在X上發文分享。

12 year old Lin Chin-Tse casually hit 82 MPH on back-to-back pitches for Chinese Taipei in the Little League World Series pic.twitter.com/SNYQXyayan — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 14, 2025

