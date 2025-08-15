晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼使用澄清湖棒球場免場地費市府還花800多萬買票分送 審計部要求檢討

2025/08/15 09:24

台鋼使用澄清湖棒球場作主場，市府免收場地使用費，審計部有意見。（記者葛祐豪攝）台鋼使用澄清湖棒球場作主場，市府免收場地使用費，審計部有意見。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中職台鋼雄鷹使用澄清湖棒球場作為主場，高市府簽准一軍例行賽免收場地使用費等相關費用，還花800多萬購票分送各界進場觀賽；審計部認為應該檢討，以均衡扶植各類體育項目發展，提升財務效能，市府則表示持續與台鋼接洽，盼認養球場。

高雄市運動發展局考量澄清湖棒球場設施老舊，分年編列2億5745萬元經費改善；另為凸顯爭取職棒主場賽決心，簽准同意中華職棒一軍例行賽免收場地使用費、練習場地維護費及相關費用，並給予轉播權利金及廣告費等優惠。

審計部調查，澄清湖棒球場110至112年度場地租金及權利金收入，分別為202萬餘元、235萬餘元、165萬餘元，場館維護費用卻高達1223萬餘元、1058 萬餘元、873萬餘元，各年均呈短絀，且場館維護費用皆逾收入的4倍，收入遠低於場館營運成本。

審計部指出，運發局分別於112年及113年，支用高雄市運動發展基金經費222萬及600萬，採購澄清湖棒球場舉辦的中職例行賽門票7400張、2萬張，無償分送各界進場觀賽；鑑於該基金自設立迄今，尚需運發局以公務預算挹注，收支尚未能平衡，卻斥資購買門票無償分送，未符合中央政府特種基金管理準則的規，應檢討改善。

高市府則表示，是秉持扶植職棒賽事，推動高雄市棒球產業穩定發展，給予優惠。將持續與台鋼雄鷹隊接洽，結合促參程序，以推動球隊正式進駐球場營運管理，並推動賽事周邊商品販賣，為基金創造多元管道收益。

審計部認為，近3年度度（111至113年9月底），澄清湖棒球場舉辦中華職棒例行賽的平均進場人數為4501人、6037人、 6824 人，逐年增加，票房已有回溫趨勢，應考量各項優惠措施及購票無償分送的落日條款，增裕市庫收入，並減少預算排擠效應。

