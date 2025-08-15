晴時多雲

MLB

MLB》國民逆轉勝費城人 小笠原慎之介K掉重砲史瓦伯拿下首勝

2025/08/15 09:58

小笠原慎之介三振掉費城人重砲史瓦伯，收下大聯盟生涯首勝。（取自國民官方X）小笠原慎之介三振掉費城人重砲史瓦伯，收下大聯盟生涯首勝。（取自國民官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰費城人的國民，今天起要進行4連戰系列賽，首戰國民落後1分的情況下，日籍左投小笠原慎之介對費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）送出關鍵三振，下個半局靠著打線逆轉，讓球隊最終以3：2獲勝，小笠原也拿下個人在大聯盟的第1場勝投。

國民掛帥先發的洛德（Brad Lord）今日主投6局，雖被敲出7支安打但僅失掉2分，連續兩場出賽都繳出優質先發，並送出3次三振且僅1次保送，然而打線也遭到費城人先發魯薩多（Jesús Luzardo）壓制，前6局只靠著德容（Paul DeJong）的陽春砲攻下分數，團隊還吞下7K。

7局上半國民啟用牛棚，換上拉特利奇（Jackson Rutledge）接替洛德，用了7球就抓下2個出局數，但隨後對上透納（Trea Turner）被敲安，而在接下來將面對左打重砲史瓦伯的情況下，國民當機立斷換上小笠原慎之介迎戰，最後靠著一顆79英里（約127.1公里）的滑球三振打者，解決可能被對手一棒逆轉的危機。

下個半局打線總算復甦，先是靠著2次保送與1支安打打退魯薩多，隨後特納（José Tena）在1出局的情況下，擊出游擊方向的穿越安打帶有2分打點，幫助球隊逆轉超前，最後8、9兩局交給投手費雷爾（Jose A. Ferrer）與亨利（Cole Henry）順利關門，讓小笠原慎之介順利拿下大聯盟生涯首勝。

