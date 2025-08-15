晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》棒打洋基56勝主力先發！鄭宗哲敲追平安繳4安「鐵支」（影音）

2025/08/15 10:00

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲，今天對上洋基3A的比賽猛敲4安，上演超狂「鐵支」，逐漸脫離低潮。

鄭宗哲7月狀況火燙，不過8月陷入低潮，賽前單月32打數僅敲4安打，打擊率0.125。不過今天鄭宗哲手感回溫，2局上首打席就從大聯盟生涯56勝的左投亞柏格（Ryan Yarbrough），敲出二壘滾地穿越安打。

4局上第2打席，鄭宗哲面對小聯盟投手多伊爾（Sean Boyle）敲出平飛安打，帶有1分打點，幫助球隊追成3：3平手。接下來連續2打席，鄭宗哲都從多伊爾手中敲出安打，包含本季第10支二壘安打，9局上鄭宗哲敲出滾地球出局，終場海盜3A以9：6擊敗洋基3A。

鄭宗哲今天全場5打數猛敲4支安打，貢獻1分打點，回本壘攻下2分，賽後打擊率回升至0.224，攻擊指數0.622。

洋基主力先發左投亞柏格以及牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz）今天都在3A進行首場復健賽，亞柏格先發3局被敲3安包含1轟失1分，送出3次三振；克魯茲投0.1局被敲2安，投出1保送失2分。

