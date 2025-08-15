MLB》千賀滉大好投無用！勇士哈里斯、阿爾比斯猛打賞逆轉大都會

阿爾比斯在4局上半開砲，單場累計3安猛打賞外帶3分打點。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與大都會3連戰的最後1場比賽，雖然大都會日籍王牌千賀滉大先發投出不俗表現，但最後勇士在哈里斯（Michael Harris II）與阿爾比斯（Ozzie Albies）雙雙擊出猛打賞，且包辦全隊所有分數的情況下，幫助球隊以4：3拿下系列賽勝利，讓大都會近10場比賽僅拿下1勝。

3局下半大都會靠著林多（Francisco Lindor）本季第22發全壘打先馳得點，不過阿爾比斯下個半局也開轟，6局上一三壘有人時還擊出適時安打，除了幫助勇士追平比數外，還攻下超前分。

6局下大都會迎來得點圈有人局面，尼莫（Brandon Nimmo）敲出高飛犧牲打扳平戰局後，阿隆索（Pete Alonso）再補上擊球初速110.4英里（約177.7公里）的穿越安打要回領先優勢。

不過勇士還未放棄比賽，8局上半歐蘇納（Marcell Ozuna）掌握海爾斯利（Ryan Helsley）狀況不穩選到保送上壘，接著哈里斯把握紅中滑球敲出中外野方向的二壘安打，讓歐蘇納連跑3個壘包攻回追平分，而今天有全壘打表現的阿爾比斯再補一刀，同樣擊出二壘安打逆轉超前。

重回領先地位後，勇士最後兩局推派勝利組李伊（Dylan Lee）與伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）接力守城，最終順利幫助勇士拿下勝利。

勇士今日先發投手愛德（Bryce Elder）主投7局，被敲5支安打失掉3分（2分自責分），送出6次三振與2次保送，拿下本季第5勝。打擊方面，本場比賽的兩大功臣哈里斯與阿爾比斯，皆繳出4支3猛打賞的表現，總共灌進4分打點包辦全隊分數。

大都會部分，千賀滉大先發主投5.2局，被敲5支安打失掉2分，送出7K以及1BB，甚至打擊端林多還開轟上演猛打賞，可惜最終牛棚放火無緣奪勝，目前在國聯東區64勝57敗的戰績，和龍頭費城人已有5場勝差，甚至外卡第4的紅人也和大都會只剩下半場勝差，季後賽席次岌岌可危。

哈里斯本場也繳出猛打賞表現。（美聯社）

千賀滉大先發5.2局僅失2分，可惜牛棚放火無緣奪勝。（美聯社）

