體育 棒球 MLB

MiLB》睽違97天登板！佐佐木朗希復健賽2局挨6安失3分 最速154公里

2025/08/15 10:18

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天在3A迎來首場復健賽，也是自美國時間5月9日後，睽違97天首度登上投手丘，不過投不滿預計的3局，失掉3分責失分。

在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單的佐佐木朗希，日前已完成3次Live BP（實戰投打練習），最快球速達97英哩（約156.1公里）。先前總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，佐佐木朗希會在今天的復健賽中預計投3局。

佐佐木朗希今天在3A先發對上洛磯，開賽就保送首名打者還被盜上二壘，接著被敲安失1分，2出局後朗希又被盜上二壘，接著又連被敲2支安打失掉第2分。2局上只被敲1支安打無失分，但單場第3度被盜壘成功。

3局上朗希續投，結果接連被敲出2支一壘安打，也結束今天復健賽。後續隊友接替朗希登板，在解決1個人次後連丟2次保送，讓洛磯免費擠回1分，這分也要算在朗希身上。

總計佐佐木朗希的復健賽首戰，主投2局投41球有25顆好球，被敲出6支安打，失掉3分自責分，投出1次保送，沒有三振，防禦率13.50。朗希此役速球均速僅93.6英哩（約150.6公里），最快95.7英哩（154公里）。

