MLB》「他X不可能！你他X搞砸了」雙城教頭遭驅逐狂飆髒話憤怒丟帽

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天在延長賽11局以4：3擊退雙城，然而11局下發生插曲，雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）因不滿主審的一次判決，上場狂飆髒話抗議，最終遭到驅逐出場。

11局下雙城最後反攻機會以3：4落後，首名打者傑弗斯（Ryan Jeffers）在2好球後對老虎右投蒙提羅（Rafael Montero）的快速指叉球出棒，主審貝肯（John Bacon）認定傑弗斯擦棒被捕遭到三振。

不過當下傑弗斯馬上向主審反應，該球在進到捕手丁格勒（Dillon Dingler）的手套前已經先落地。對此雙城總教練包德利感到相當不悅，馬上衝出休息室與主審抗議，甚至還飆出髒話「他X的不可能！你真的他X的搞砸了」，最終遭到驅逐出場。包德利被趕出去後，還將帽子憤怒甩到地上。

Rocco Baldelli told the ump “no fucking way, you fucked it up” after the ump ruled that this pitch to Ryan Jeffers didn’t hit the ground



Baldelli tossed his hat on the field before leaving pic.twitter.com/BIuIky3IaX — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 15, 2025

最終雙城11局下反攻無力，以3：4敗給老虎。老虎收下2連勝，塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）先發7局挨6安包含1轟，送出3次三振與2次保送，失掉3分責失分無關勝負，賽後防禦率2.42；蒙提羅後援1.1局無失分飆2K，奪下本季首勝。

