體育 棒球 MLB

MLB》「他X不可能！你他X搞砸了」雙城教頭遭驅逐狂飆髒話憤怒丟帽

2025/08/15 11:07

雙城總教練包德利遭到主審驅逐出場。（美聯社）雙城總教練包德利遭到主審驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天在延長賽11局以4：3擊退雙城，然而11局下發生插曲，雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）因不滿主審的一次判決，上場狂飆髒話抗議，最終遭到驅逐出場。

11局下雙城最後反攻機會以3：4落後，首名打者傑弗斯（Ryan Jeffers）在2好球後對老虎右投蒙提羅（Rafael Montero）的快速指叉球出棒，主審貝肯（John Bacon）認定傑弗斯擦棒被捕遭到三振。

不過當下傑弗斯馬上向主審反應，該球在進到捕手丁格勒（Dillon Dingler）的手套前已經先落地。對此雙城總教練包德利感到相當不悅，馬上衝出休息室與主審抗議，甚至還飆出髒話「他X的不可能！你真的他X的搞砸了」，最終遭到驅逐出場。包德利被趕出去後，還將帽子憤怒甩到地上。

最終雙城11局下反攻無力，以3：4敗給老虎。老虎收下2連勝，塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）先發7局挨6安包含1轟，送出3次三振與2次保送，失掉3分責失分無關勝負，賽後防禦率2.42；蒙提羅後援1.1局無失分飆2K，奪下本季首勝。

