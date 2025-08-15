晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》因應王牌諾拉將傷癒回歸 費城人教頭曝將採「6人輪值」

2025/08/15 11:36

諾拉。（資料照，美聯社）諾拉。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今天受訪表示，為了因應陣中王牌投手諾拉（Aaron Nola）從傷兵名單歸隊，球隊將在這周啟用「6人輪值」。

32歲的諾拉5月時因右腳踝扭傷缺陣，直到8月才回到小聯盟進行復健賽，累計3場的出賽，12.1局的投球累計17K且僅只有3次保送，防禦率2.19恢復成績良好，預計將在美國時間周日重返大聯盟對上國民。

如今教頭湯姆森提出球隊將使用6人輪值，但他坦言這個方法不確定他會使用到什麼時候，「肯定的是我們至少會使用1次，不過我們還有其他的想法，接下來會視情況採取不同策略。」

現今費城人的先發輪值中，有惠勒（Zack Wheeler）以及沃克（Taijuan Walker）2名右投手，以及蘇亞雷茲（Ranger Suárez）、桑契斯（Cristopher Sánchez）和魯薩多（Jesús Luzardo）3位左投。

此外今年費城人的先發投手一共丟了693.1局，是全大聯盟最多，其中蘇亞雷茲與惠勒更是分別吃下150.2以及144.2局。湯姆森在今天對上國民的比賽前說：「他們一整年都非常努力，我們只是想讓他們有更多的休息空間。不過有個缺點是，我們需要從牛棚中移除一位選手，因此後援的戰力會有些吃緊，但我們會想辦法解決的。」

