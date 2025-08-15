中職》富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24日登場

富邦悍將首度與日本職棒中央聯盟阪神虎隊聯名，「虎道同盟」主題日8月23日（六）、24日（日）登場。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將首度與日本職棒中央聯盟阪神虎隊聯名，「虎道同盟」主題日8月23日（六）、24日（日）登場，不只有阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」和阪神虎吉祥物ToLucky、Ki-Ta

一起來到台灣，阪神虎隊OB投打球星鳥谷敬、秋山拓巳將來到悍將主場為悍將開球。

阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」不只在 24 日賽前場外舞台舉辦見面會，更將和Fubon Angels一起進行開場演出，局間將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台，阪神虎吉祥物ToLucky也將帶著弟弟Ki-Ta一同來到新莊作客，23日賽前場外舞台將舉辦互動見面會。

鳥谷敬23日將為悍將開球，他在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯18年拿下6座最佳九人游擊手獎、5座金手套，累積2099安打、138轟、830分打點與131次盜壘的成績，最令台灣球迷印象深刻的就是2013年經典賽台日大戰9局上2出局的盜壘成功，成為日本逆轉勝的關鍵。

24日賽前邀請秋山拓巳選手開球，他效力阪神虎15年，曾是虎軍重要先發輪值一員，職棒生涯一軍累積49勝，並曾在2017年繳出單季12勝，優異的控球讓他有「精密機械」之稱，他於去年球季引退，今年以阪神OB的身份與鳥谷敬一同造訪台灣，兩人除了為比賽開球外，也將合作棒球教室活動，回饋指導台灣小球員棒球技巧。

本次聯名還與阪神甲子園球場及阪神園藝密切合作，阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士將來到新莊球場，與負責新莊球場球場維護的富邦運動場館人員進行技術交流，過往只能在甲子園球場看到的「阪神園藝流」整理術，有機會在新莊球場「露一手」。

主題日的闖關活動及美食攤位更是濃濃的關西風，完成闖關「球場整理術、玩轉吉祥物、紋路小偵探、彩帶PK賽、控球虎厲害」其中兩關，就有機會抽中日本空運來台的阪神限量好禮，場外也有滿滿的美食攤位，包括大阪燒、串燒、日式炒麵、章魚燒等經典日式料理。

