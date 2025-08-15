晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇又有投手報銷！火球男葛拉特羅本季無緣回歸 但仍有好消息

2025/08/15 12:05

葛拉特羅。（資料照）葛拉特羅。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，陣中26歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）預計今年球季無法回歸，讓衛冕軍再折損一位大將。

葛拉特羅去年受到肩膀發炎與腿筋受傷困擾，例行賽只出賽7場，投7.1局送出7次三振，防禦率2.45；他在季後賽直到世界大賽才回歸，合計投2.1局被敲2安，投出4次四壞保送與1次三振，防禦率3.86。去年11月，葛拉特羅接受右肩盂唇修復手術，今年上半季提前報銷。

然而根據報導，道奇總教練羅伯斯昨天透露，這位火球右投本季回歸機會渺茫。目前葛拉特羅待在亞利桑那的春訓基地，但至今尚未恢復傳接球，今年例行賽只剩約6週情況下，葛拉特羅恐怕無緣登板投球。道奇前守護神菲利浦斯（Evan Phillips）因動TJ提前整季報銷，日前明星先發岡索林（Tony Gonsolin）也才剛傳出報銷消息，如今道奇又損失一位投手。

不過好消息是，另一位火球男寇派克（Michael Kopech）已於今天在3A展開首場復健賽，後援0.2局被敲2支安打，投出1次三振與2次保送，失掉3分都是責失分，最快球速99英哩（約159.3公里）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中