MLB》道奇又有投手報銷！火球男葛拉特羅本季無緣回歸 但仍有好消息

〔體育中心／綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，陣中26歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）預計今年球季無法回歸，讓衛冕軍再折損一位大將。

葛拉特羅去年受到肩膀發炎與腿筋受傷困擾，例行賽只出賽7場，投7.1局送出7次三振，防禦率2.45；他在季後賽直到世界大賽才回歸，合計投2.1局被敲2安，投出4次四壞保送與1次三振，防禦率3.86。去年11月，葛拉特羅接受右肩盂唇修復手術，今年上半季提前報銷。

然而根據報導，道奇總教練羅伯斯昨天透露，這位火球右投本季回歸機會渺茫。目前葛拉特羅待在亞利桑那的春訓基地，但至今尚未恢復傳接球，今年例行賽只剩約6週情況下，葛拉特羅恐怕無緣登板投球。道奇前守護神菲利浦斯（Evan Phillips）因動TJ提前整季報銷，日前明星先發岡索林（Tony Gonsolin）也才剛傳出報銷消息，如今道奇又損失一位投手。

不過好消息是，另一位火球男寇派克（Michael Kopech）已於今天在3A展開首場復健賽，後援0.2局被敲2支安打，投出1次三振與2次保送，失掉3分都是責失分，最快球速99英哩（約159.3公里）。

