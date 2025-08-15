TPBL》又回台灣打球了！ 曾待過PLG的麥卡洛加入桃園雲豹

麥卡洛。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園雲豹今正式宣布，簽下曾來台效力多年的全能前鋒麥卡洛（Chris McCullough），這位曾在國內球迷間留下深刻印象的人氣洋將，將於新賽季披上雲豹戰袍，並攜手克羅馬（Lasan Kromah）與迪亞洛（Cheick Diallo）共組強大得分火力組合。

雲豹球團營運長顏行書表示:「過去他在台灣時期，得分能力無庸置疑，符合我們本季尋找洋將的核心指標，這幾年在海外的表現同樣非常亮眼，相信麥卡洛能在攻防兩端為球隊帶來巨大助益。」

現年30歲的麥卡洛身高208公分，於2015年NBA選秀會首輪第29順位被籃網選中，後續也效力過巫師，生涯一共59場NBA出賽紀錄，近年他轉戰亞洲賽場，其中包括新北國王與福爾摩沙夢想家，去年則是加盟印尼聯賽（IBL）傳統勁旅雅加達明燈（Pelita Jaya Jakarta），為球隊出戰FIBA亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），總計出賽8場，繳出18.1分、9.6籃板、1.6助攻的成績，持續展現穩定得分技巧與全能球風。

營運長顏行書更進一步指出：「我們目前已經確定的三名洋將克羅馬、迪亞洛以及麥卡洛，都是具備得分能力的球員，這讓我們在洋將配置上更為靈活，尤其迪亞洛與麥卡洛同樣擁有206至208公分的身高與良好的移動能力，非常契合雲豹快速球風的特色，至於第四位洋將，我們會選擇兼打多個位置且具互補性的球員，讓整體陣容更有變化，相信球迷會很期待我們的新賽季表現。」

睽違一年重返台灣籃壇，麥卡洛難掩興奮之情，他說：「很開心也很感恩，能在離開一個賽季後再次回到這裡，台灣就像我的第二個家，很高興再次有機會在球迷面前展現自己，感謝所有支持我的球迷與支持台灣籃球的朋友們，這季讓我們一起創造更多美好回憶！」，麥卡洛預計將在九月初抵台，並投入球隊新賽季的備戰行列，目標與隊友們攜手爭取更多勝利，全力衝擊季後賽。

