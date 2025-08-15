晴時多雲

MLB》洛磯右投布萊洛克3.2局大核爆！竟與鄧愷威共寫罕見尷尬紀錄

2025/08/15 13:20

洛磯先發投手布萊洛克。（法新社）洛磯先發投手布萊洛克。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天以2：8不敵響尾蛇，洛磯先發投手布萊洛克（Bradley Blalock）投3.2局就失掉7分，更寫下一下聯盟罕見紀錄。

布萊洛克今天首局就被小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出3分砲，2局上又遭到赫雷拉（Jose Herrera）的2分砲狙擊，4局上2出局一二壘有人，布萊洛克又被馬提（Ketel Marte）夯出二壘安打，再失2分後退場。

此役布萊洛克主投3.2局用79球有44顆好球，被敲出6支安打包含2發全壘打，失掉7分都是自責分，投出4次保送，吞下本季第4敗，賽後防禦率8.62。

布萊洛克成為連續2天內，第2位單場失7分、投出4保送且沒有三振的投手，前一位則是昨天的巨人台灣投手鄧愷威。鄧愷威昨天先發面對教士僅投1.2局，被敲4安，失掉7分有6分自責，投出4次保送，沒有三振。

根據數據，大聯盟上一次在連續2天之內有2名投手投出這種數據，發生在2021年4月10日與11日，當時分別由效力天使的巴雷亞（Jaime Barria）與紅雀的德萊昂（Daniel Ponce de Leon）所達成。

