體育 棒球 中職

經典賽》「撈」得有模有樣 台灣隊出現一壘手新候選！

2025/08/15 12:58

吉力吉撈・鞏冠。（資料照，記者陳志曲攝）吉力吉撈・鞏冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍吉力吉撈・鞏冠近期朝一壘手發展，前2天在洲際球場對中信兄弟「撈」得有模有樣，無論是有難度的彈跳球或隊友的挖地瓜都能接起來，至今鎮守一壘15場0失誤，提供未來國家隊更多選擇。

吉力吉撈守一壘的開端是5月28日，當時傳出是原本要給郭嚴文守一壘，吉力吉撈扛指定打擊，但填寫先發打序筆誤，不過總教練葉君璋昨天指出，不是美麗的錯誤，那天在排打線時就有考慮吉力吉撈也能守一壘，然後郭嚴文ＤＨ，「不是排錯，是真的有考慮要讓他守。」

葉總也補充，季前就有想說，如果沒搶到朱育賢，考量林智勝要退休、郭嚴文有年紀，可能會需要吉力吉撈來守，「這是在計劃之內的事。」

吉力吉撈前次先發蹲捕已是7月15日，未來朝向一壘發展的態勢底定，葉總也評價，感覺吉力吉撈守一壘，成熟度不會輸捕手，甚至比當捕手還要自在，並直言，「國家隊多了一個選項。」

排吉力吉撈守一壘，而非指定打擊，也有另外一個優點。葉總表示，「如果捕手有狀況，吉力吉撈可以直接從一壘到捕手支援，不需要取消指定打擊，之前就有一場嘗試過。」吉力吉撈的新使用說明書，亦能提供國家隊參考。

