晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

職棒選手貼台東母校災情影片 最早發聲卻是蔡其昌

2025/08/15 13:46

牛棚成露天。（記者劉人瑋翻攝）牛棚成露天。（記者劉人瑋翻攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕職棒樂天桃猿隊球員陳世展「綠島潛水艇」，昨天在threads 上貼出母校台東體中棒球場，在楊柳風颱後受損嚴重影片，希望外界能關心體中棒球隊的訓練場地，不要只有在他們打得好的時候才關心他們。結果最早回應「我會協助處理」的還是蔡其昌。

體中棒球場的牛棚天花板，全部被強風吹光光，全壘打牆也整片倒蹋，防撞泡棉也全部破損浸水。小球員們一早合力善後，馬上又開始克難練球。陳世展文中表示，母校台東體中棒球隊的訓練設施幾乎全毀，尤其是牛棚的天花板已經體無完膚，全壘打牆也被吹垮，過去曾期待救援最後只感無力，只能靠自己東拼西湊勉強維持訓練。然而這次的災情不同以往，破壞程度已經直接影響學弟們的訓練權利與成長。

陳世展表示，近幾年東體屢創佳績，感謝一路支持的球迷與朋友們，也希望在此刻大家能給予更多實質幫助，「請不要只在我們打得好的時候關心我們！此刻，我們真的非常需要您的關注與支持」。

文下就有支持者留言，表示以往曾捐助過，牛棚天花板2年多前就壞，又要花上1、2百萬修復卻無經費，所獲募款也先用於直接幫助球員到外地比賽旅費及營養品，要修復卻只聽到「沒錢」2字。歐鴻齊教練說，光是球場就要一、兩百萬修復，還有其它校園設施也要維修，的損壞費用不是學校能自己負擔。

但屬於最早一批留言的卻是蔡其昌，他既是台中立委，又是中華職棒會長，蔡其昌留言「我會協助處理」，雖只是一句話，馬上就引來網友們好評，有學校家長表示，這個「翻越中央山脈的關懷實在令人太感動」，也呼籲一下台東的政治人物，「雖蔡其昌為職棒會長，但這其實跟他沒直接關係，麻煩台東的政治人物爭氣點好嗎？」。

校方說，舊的壞損未修又遇颱風，損壞才更嚴重，多年前所提的球場硬體設備改善計畫，因故一直拖延，最後又取消，球場設施也一直遲遲沒改善，校方會積極向教育部爭取經費。

全壘打牆上厚墊許多都被吹壞。（記者劉人瑋翻攝）全壘打牆上厚墊許多都被吹壞。（記者劉人瑋翻攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中