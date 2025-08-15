職棒選手貼台東母校災情影片 最早發聲卻是蔡其昌

牛棚成露天。（記者劉人瑋翻攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕職棒樂天桃猿隊球員陳世展「綠島潛水艇」，昨天在threads 上貼出母校台東體中棒球場，在楊柳風颱後受損嚴重影片，希望外界能關心體中棒球隊的訓練場地，不要只有在他們打得好的時候才關心他們。結果最早回應「我會協助處理」的還是蔡其昌。

體中棒球場的牛棚天花板，全部被強風吹光光，全壘打牆也整片倒蹋，防撞泡棉也全部破損浸水。小球員們一早合力善後，馬上又開始克難練球。陳世展文中表示，母校台東體中棒球隊的訓練設施幾乎全毀，尤其是牛棚的天花板已經體無完膚，全壘打牆也被吹垮，過去曾期待救援最後只感無力，只能靠自己東拼西湊勉強維持訓練。然而這次的災情不同以往，破壞程度已經直接影響學弟們的訓練權利與成長。

陳世展表示，近幾年東體屢創佳績，感謝一路支持的球迷與朋友們，也希望在此刻大家能給予更多實質幫助，「請不要只在我們打得好的時候關心我們！此刻，我們真的非常需要您的關注與支持」。

文下就有支持者留言，表示以往曾捐助過，牛棚天花板2年多前就壞，又要花上1、2百萬修復卻無經費，所獲募款也先用於直接幫助球員到外地比賽旅費及營養品，要修復卻只聽到「沒錢」2字。歐鴻齊教練說，光是球場就要一、兩百萬修復，還有其它校園設施也要維修，的損壞費用不是學校能自己負擔。

但屬於最早一批留言的卻是蔡其昌，他既是台中立委，又是中華職棒會長，蔡其昌留言「我會協助處理」，雖只是一句話，馬上就引來網友們好評，有學校家長表示，這個「翻越中央山脈的關懷實在令人太感動」，也呼籲一下台東的政治人物，「雖蔡其昌為職棒會長，但這其實跟他沒直接關係，麻煩台東的政治人物爭氣點好嗎？」。

校方說，舊的壞損未修又遇颱風，損壞才更嚴重，多年前所提的球場硬體設備改善計畫，因故一直拖延，最後又取消，球場設施也一直遲遲沒改善，校方會積極向教育部爭取經費。

全壘打牆上厚墊許多都被吹壞。（記者劉人瑋翻攝）

