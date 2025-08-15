晴時多雲

世運滑輪》趙祖政遭對手推擠錯失奪牌機會 1000公尺排第7流下男兒淚

2025/08/15 13:36

趙祖政。（資料照，奧會提供）趙祖政。（資料照，奧會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣滑輪溜冰好手趙祖政今天在2025成都世界運動會場地賽男子1000公尺爭先賽決賽，因遭到對手推擠錯失機會，最終以1分25秒235排名第7，讓他賽後流下不甘心的淚水。

趙祖政是杭州亞運3000公尺接力賽金牌、1000公尺銅牌，昨他在男子5000公尺計分賽奪下銀牌，今天在1000公尺爭先賽登場，準決賽以1分20秒266的分組第一晉級，隨後登場的決賽，趙祖政開賽先在集團後段尋找機會，最後階段伺機而動衝上領先，還一度躍居第2名，但關鍵時刻遭到西班牙選手推擠而失去重心，局勢也改變，最後以第7名作收。

這場比賽出現多次推擠動作，裁判也透過影片重播後做出判罰，最終名次也有所變動，原本金牌的哥倫比亞塔斯康（TASCON HOLGUIN Jhon Edwar）降為銀牌，西班牙古茲曼（GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian）從銀牌晉升為金牌得主，而哥國選手曼提納（MANTILLA PINILLA Juan Jacobo）銅牌被取消，由印度維庫瑪（VELKUMAR Anandkumar）遞補登上頒獎台。

競速溜冰代表隊是台灣重點獎牌庫，本屆有郭立陽在男子200公尺雙人計時賽拿下一面銀牌，劉懿萱在女子500＋D公尺計時賽摘銀，趙祖政在男子5000公尺計分賽奪下銀牌，單日幫代表團進帳3面銀牌。

