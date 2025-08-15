晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「看影片覺得這個學長很強」林子豪首次實戰對打黃暐傑看了5顆球

2025/08/15 15:13

黃暐傑。（記者廖耀東攝）黃暐傑。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕從選秀前就充滿神秘色彩的黃暐傑，今天在味全龍二軍正式「開箱」亮相，擔綱統一獅今天二軍打序首名打者的林子豪從賽前就擬定策略，「盡量能看多少顆就多少顆，盡量觀察。」結果兩人對戰，林子豪共看了5顆球，在2好2壞情況下遭117公里曲球三振。

林子豪在月初於澄清湖球場出賽時滑倒傷到左邊膝蓋，當下他是覺得自己還可以比賽，而且檢查後沒有結構性損傷、只是單發炎，但在跟教練團討論過，不想因此又再度受傷，「剛好基哥（陳鏞基）好得差不多，我的狀況又一直拉不太上來，所以就下二軍調整。」林子豪是6日下二軍，昨原本就是傷後第1次正式比賽，但因二軍下雨他只打了1局，所以今天才算是第1場完整比賽。

結果此役剛好碰到對方投手是具大聯盟資歷的黃暐傑初登板，林子豪表示，「知道暐傑學長在3A丟得不錯，也有機會上大聯盟，但因為一些傷勢回來台灣。」他對黃暐傑的了解也很有限，「看之前影片是覺得這個學長很強，球質和變化球都不錯。」

由於黃暐傑只投1局，林子豪也說，盡量多觀察，跟自己在一軍的策略不同，「如果是直接在一軍比賽的話，比較不會觀察，喜歡的就打，但二軍就調整一下手感，畢竟自己也低潮一陣子。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中