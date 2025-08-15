中職》「看影片覺得這個學長很強」林子豪首次實戰對打黃暐傑看了5顆球

黃暐傑。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕從選秀前就充滿神秘色彩的黃暐傑，今天在味全龍二軍正式「開箱」亮相，擔綱統一獅今天二軍打序首名打者的林子豪從賽前就擬定策略，「盡量能看多少顆就多少顆，盡量觀察。」結果兩人對戰，林子豪共看了5顆球，在2好2壞情況下遭117公里曲球三振。

林子豪在月初於澄清湖球場出賽時滑倒傷到左邊膝蓋，當下他是覺得自己還可以比賽，而且檢查後沒有結構性損傷、只是單發炎，但在跟教練團討論過，不想因此又再度受傷，「剛好基哥（陳鏞基）好得差不多，我的狀況又一直拉不太上來，所以就下二軍調整。」林子豪是6日下二軍，昨原本就是傷後第1次正式比賽，但因二軍下雨他只打了1局，所以今天才算是第1場完整比賽。

結果此役剛好碰到對方投手是具大聯盟資歷的黃暐傑初登板，林子豪表示，「知道暐傑學長在3A丟得不錯，也有機會上大聯盟，但因為一些傷勢回來台灣。」他對黃暐傑的了解也很有限，「看之前影片是覺得這個學長很強，球質和變化球都不錯。」

由於黃暐傑只投1局，林子豪也說，盡量多觀察，跟自己在一軍的策略不同，「如果是直接在一軍比賽的話，比較不會觀察，喜歡的就打，但二軍就調整一下手感，畢竟自己也低潮一陣子。」

