道奇名投克蕭對決教士、兄弟柯威士中職初登板 今日賽事預告與轉播

克蕭。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇從今天起將在主場迎戰國聯西區龍頭教士，進行3連戰，上演分區龍頭爭奪戰。道奇將派出名投克蕭（Clayton Kershaw）先發，道奇力拚國西龍頭。

近10戰狂吞9敗的大都會，將在主場迎戰近10戰8勝的水手。大都會將推出左投馬奈亞（Sean Manaea），面對水手球星卡斯提歐（Luis Castillo）。

中職方面，台鋼雄鷹將在澄清湖球場面對統一獅，台鋼推出洋投後勁，統一獅派出洋投布雷克；富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟，悍將推出重返先發的本土左投陳仕朋，對決兄弟新洋投柯威士。這也是柯威士中職初登板；味全龍在天母球場面對樂天桃猿，味全龍推出伍鐸，對決樂天洋投威能帝。敬請鎖定轉播。

日職方面，讀賣巨人將在主場東京巨蛋面對阪神虎，上演傳統一戰。日本火腿將作客樂天金鷲。敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 水手 VS 大都會 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 教士 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

世界運動會

09：25 台灣隊 滑輪運動 自由式女子速度過樁資格賽/預賽/複賽決賽

11：45 台灣隊 滑輪運動 自由式男子速度過樁資格賽/預賽/複賽決賽

13：25 台灣隊 健力 男/女輕量級決賽

轉播：愛爾達體育2台、

日職

13：00 阪神虎 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

17：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 2

中職

16：00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來體育、、愛爾達體育3台

17：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育

英超

19：20 阿斯頓維拉 VS 紐卡索聯 第1輪 愛爾達體育1台

21：50 托特納姆熱刺 VS 伯恩利 第1輪 愛爾達體育2台

（台灣時間凌晨17日）00：20 狼隊 VS 曼城 第1輪 愛爾達體育2台

2025鑽石聯賽

22：00 波蘭西利西亞站 愛爾達體育3台

FIBA籃球亞洲盃

23：50 伊朗 VS 澳大利 愛爾達體育2台

