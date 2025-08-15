晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》百搭天后謝淑薇再換搭檔 攜手新星克魯格征戰美網女雙

2025/08/15 15:40

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「百搭天后」謝淑薇再度更換拍檔，首度攜手21歲的美國新星克魯格（Ashlyn Krueger），征戰即將到來的美國公開賽女雙，這也是女雙加混雙共有9座大滿貫冠軍的小薇，四大賽中唯一還未笑捧金盃的大滿貫舞台。

謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季分道揚鑣。小薇和塞爾維亞左手拍達妮洛維琪（Olga Danilovic）臨時組軍，重返WTA千分等級蒙特婁女雙4強，同等級辛辛那提改配日本柴原瑛菜，表現不如預期首戰止步；如今美網改找克魯格首度合拍，這也是小薇本季第6個女雙合作對象，球迷期待經驗豐富且球風靈巧多變的「台灣一姊」，臨場發揮百搭功力讓「台美聯軍」盡快磨合默契，美網大滿貫爭取佳績。

我國女雙共3組人馬角逐美網，除了謝淑薇／克魯格，還有詹皓晴／中國蔣欣玗、吳芳嫺／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）；何承叡則得爭取男雙現場簽到門票。至於曾俊欣直接躋身男單會內賽，許育修、葛藍喬安娜也將從男、女單打會外賽出擊，台灣軍團此次在紐約法拉盛公園的陣容相當龐大。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中