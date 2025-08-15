網球》百搭天后謝淑薇再換搭檔 攜手新星克魯格征戰美網女雙

謝淑薇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「百搭天后」謝淑薇再度更換拍檔，首度攜手21歲的美國新星克魯格（Ashlyn Krueger），征戰即將到來的美國公開賽女雙，這也是女雙加混雙共有9座大滿貫冠軍的小薇，四大賽中唯一還未笑捧金盃的大滿貫舞台。

謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季分道揚鑣。小薇和塞爾維亞左手拍達妮洛維琪（Olga Danilovic）臨時組軍，重返WTA千分等級蒙特婁女雙4強，同等級辛辛那提改配日本柴原瑛菜，表現不如預期首戰止步；如今美網改找克魯格首度合拍，這也是小薇本季第6個女雙合作對象，球迷期待經驗豐富且球風靈巧多變的「台灣一姊」，臨場發揮百搭功力讓「台美聯軍」盡快磨合默契，美網大滿貫爭取佳績。

請繼續往下閱讀...

我國女雙共3組人馬角逐美網，除了謝淑薇／克魯格，還有詹皓晴／中國蔣欣玗、吳芳嫺／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）；何承叡則得爭取男雙現場簽到門票。至於曾俊欣直接躋身男單會內賽，許育修、葛藍喬安娜也將從男、女單打會外賽出擊，台灣軍團此次在紐約法拉盛公園的陣容相當龐大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法