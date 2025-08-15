MLB》高德施密特恐缺陣 洋基找回11天前釋出的工具人瓦拉斯奎茲

內野工具人瓦拉斯奎茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基37歲老將一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）受到膝傷影響，有可能會被放進傷兵名單。根據洋基官網異動顯示，洋基以小聯盟簽約內野工具人瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez），並放至小聯盟3A球隊的史克蘭頓/威爾克斯-巴里鐵路騎士（Scranton/Wilkes-Barre RailRiders），預計將作為洋基內野替補人選。

瓦拉斯奎茲去年12月31日以小聯盟約加盟洋基，今年整季在3A出賽87場，交出4轟、32分打點，打擊率2成44，整體攻擊指數（OPS）為0.657。瓦拉斯奎茲在今年8月3日（美國時間）被洋基3A釋出。如今瓦拉斯奎茲以小聯盟約重返洋基體系，並分配至3A球隊。

高德施密特近日因右膝輕微扭傷缺陣，並出現發炎狀況。高德施密特受訪提到，希望能不要進入傷兵名單。曾在2022年奪得國聯MVP的高德施密特，本季出賽112場交出10轟、40分打點，打擊率2成76，整體攻擊指數（OPS）為0.753。

美媒《MLBTradeRumors》分析，這是瓦拉斯奎茲第4次與洋基簽約，身為出身於紐約布朗克斯的選手，曾在2021年披上條紋衣站上大聯盟，認為他能提供球隊防守多功能性。瓦拉斯奎茲生涯主要鎮守游擊，也有守過二壘、三壘和外野等經驗。

