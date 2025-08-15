中職》曾主動打電話給餅總 林益全自評以全新角色「可以再打3、5年」

林益全（右）。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕中職生涯進入到第17年，林益全卻面臨到生涯首次打到下半季還未能升上一軍的全新課題，他坦言曾在下半季剛開始時主動致電總教練林岳平，試著了解目前球團的規畫和自身必須學習的課題，只是至今在二軍出賽43場已是個人生涯新高卻仍等不到一軍機會，強調目前還沒思考過退休的問題，「有跟家人討論過，如果是用不一樣的角色去呈現，可以再打個三、五年。」

39歲的林益全生涯累計2013支安打，其中全壘打達210支，二壘安打更僅差1支就能達成史上首見「400支二壘安」紀錄，只是中職36年都已打到8月中旬，他仍在二軍苦等機會。面對媒體詢問心態，林益全坦然地說：「大家都會遇到，不是只有我而已，只是在什麼樣的階段遇到，這是每個選手都必須學會的課題。」他直言比較幸運，能打了這麼久才去學習面對這個課題，不像有些人可能進來兩、三年就必須面對，「這個課題就是學習而已，用什麼心態去面對而已。」

二軍總教練劉育辰坦言，目前沒有接到一軍教練團的特別指示，在二軍也無法安排林益全有太多出賽機會，只能盡量協助他維持手感，「真的有可能在一軍用到他的，剩下代打時機，所以就在二軍有得點圈的打擊機會安排他上場，熟悉那個角色。以他的年紀，一軍又滿多一壘手可以輪的，要輪到他先發的機率不太高，就看他本人能否接受身分的轉換。」

林益全對於必須從過往的先發角色轉換成代打身分，已在心態上做了調適，也透露在下半季剛開打時有打一次電話給餅總，希望能了解目前教練團的規畫，「跟餅總聊一下教練團的想法跟球隊的規畫， 跟我要學習的課題在哪，他點出來，我就要做，沒做好、沒上去，就是我自己的問題。」林益全也知道一軍能守一壘的選項很多，自己要能拚一席之地，就是要像胡金龍一樣做好代打的角色。

面對胡金龍、林智勝今年都來到最後一季，林益全很了解自己的身體狀況，認為若能以代打這樣不一樣的角色出發，有機會能夠再打三、五年，所以他也還沒有去想何時要退休的問題，但他也笑說：「應該還是有機會，就看老天爺給不給我這個機會，畢竟這只是自己的目標和想法，但計畫趕不上變化，說不定明天睡醒，我有別的想法也不一定。」

林益全來到獅隊三年，球隊都有打季後賽的機會，這是他認為比追求自身成績更重要的事，「來到一支很有競爭力的球隊，這是每個球員都想要的，畢竟棒球是團隊運動，還是想要有最後的榮耀。」

