桌球》直落三擊退大馬組合 洪敬愷/吳映萱收穫生涯首座支線賽混雙冠軍

洪敬愷（右）、吳映萱在決賽直落三擊敗大馬組合，收下混雙冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲一銀小將洪敬愷和16歲國泰女將吳映萱，今天在2025年WTT寮國永珍支線賽混雙決賽，以直落三擊退馬來西亞組合鍾子毅/林可人，這也是兩人繼四月法國梅斯青少年挑戰賽之後，今年第2座混雙冠軍，也是首度在成人組國際賽攜手奪冠。

世界排名336的洪敬愷/吳映萱上週在永珍青少年挑戰賽U19混雙決賽，以1:3不敵蔡天羽/巫嘉恩屈居亞軍，這週在層級更高的支線賽，一路過關斬將，昨晚在4強賽以3:1逆轉南韓組合金大宇/崔海恩；另一台灣組合林彥均/巫嘉恩則在4強賽以2:3不敵世界排名172的鍾子毅/林可人。

洪敬愷/吳映萱在決賽首局以4:1開局後，一路領先以11:8先馳得點；次局，洪吳配在9:10落後下驚險化解1個局點後，吳映萱先是正手搶攻得手，隨後接發球又出現幸運的擦網球，12:10後來居上。2局在手的洪吳配，第3局在4:6落後下，一鼓作氣連拿7分，11:6完成關門任務。

男單方面，世界排名134的洪敬愷在4強迎戰世界排名95的日本新秀吉山僚一，在局數2:0領先、第4局10:9聽牌下，連續錯過2個賽末點後，最終以11:8、14:12、9:11、11:13、2:11遭逆轉，無緣爭冠，仍締造個人在成人組國際賽最佳戰績。

洪敬愷表示，「挺崩潰的，只能說很可惜，局數2:0領先，2個賽末點沒拿下，決勝局對方就打開了，只能認了，回去繼續再練!」

