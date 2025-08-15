晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》直落三擊退大馬組合 洪敬愷/吳映萱收穫生涯首座支線賽混雙冠軍

2025/08/15 17:06

洪敬愷（右）、吳映萱在決賽直落三擊敗大馬組合，收下混雙冠軍。（取自WTT官網）洪敬愷（右）、吳映萱在決賽直落三擊敗大馬組合，收下混雙冠軍。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲一銀小將洪敬愷和16歲國泰女將吳映萱，今天在2025年WTT寮國永珍支線賽混雙決賽，以直落三擊退馬來西亞組合鍾子毅/林可人，這也是兩人繼四月法國梅斯青少年挑戰賽之後，今年第2座混雙冠軍，也是首度在成人組國際賽攜手奪冠。

世界排名336的洪敬愷/吳映萱上週在永珍青少年挑戰賽U19混雙決賽，以1:3不敵蔡天羽/巫嘉恩屈居亞軍，這週在層級更高的支線賽，一路過關斬將，昨晚在4強賽以3:1逆轉南韓組合金大宇/崔海恩；另一台灣組合林彥均/巫嘉恩則在4強賽以2:3不敵世界排名172的鍾子毅/林可人。

洪敬愷/吳映萱在決賽首局以4:1開局後，一路領先以11:8先馳得點；次局，洪吳配在9:10落後下驚險化解1個局點後，吳映萱先是正手搶攻得手，隨後接發球又出現幸運的擦網球，12:10後來居上。2局在手的洪吳配，第3局在4:6落後下，一鼓作氣連拿7分，11:6完成關門任務。

男單方面，世界排名134的洪敬愷在4強迎戰世界排名95的日本新秀吉山僚一，在局數2:0領先、第4局10:9聽牌下，連續錯過2個賽末點後，最終以11:8、14:12、9:11、11:13、2:11遭逆轉，無緣爭冠，仍締造個人在成人組國際賽最佳戰績。

洪敬愷表示，「挺崩潰的，只能說很可惜，局數2:0領先，2個賽末點沒拿下，決勝局對方就打開了，只能認了，回去繼續再練!」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中