體育 棒球 中職

中職》兄弟棄將陳志杰均速重返140公里 龍隊二軍投教蕭一傑直言：差一點勝負感

2025/08/15 17:12

味全龍陳志杰。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍陳志杰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕曾在2021年獲中信兄弟第2指名入隊，22歲的陳志杰在去年季後遭兄弟釋出後、今年披上味全龍戰袍，今天在龍隊二軍出賽只投11球就以三上三下收工。龍隊投手教練蕭一傑對陳志杰很有期待，認為他的投球動作很特別，「就是差一點勝負感，如果他能夠掌握到，一定會更好。」

陳志杰在平鎮青棒時期就備受期待，在2021年王貞治盃最快球速也飆到152公里，但加入職棒後受傷勢所困影響表現，今年轉披龍袍盼能獲得重生，如今持續在龍隊二軍出賽，等待被叫上一軍的機會。

蕭一傑認為，陳志杰今年一軍公辦熱身賽出賽1場的表現不錯，但在二軍登板時，似乎少了一點勝負感，「他現在就是把球丟出去，沒有那個勝負感，那種跟打者輸贏的感覺。」

陳志杰在6月下旬出賽時最快球速只剩134公里，但在調整過後，包含今天的最近3場出賽最快球速都回到140公里以上且都無失分，蕭一傑說，「他投球比較特別，手在下面會停留比較久，停頓之後再出手，那個TIMING會比較好。如果能掌握好手持球在下方先等待，然後再出手的時機點，這樣力量傳導會比較好，只要能掌握到，狀況好壞波浪就不會那麼大。」

今天6局下登板面對統一獅二軍，陳志杰只用11球就製造三振、外野飛球和內野滾地球，最快球速142公里，直球均速也有140.4公里。

