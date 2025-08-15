中職》昨被象迷歡呼聲嚇到 林智勝引退賽絕對不哭有原因

味全龍林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝昨天在9局上代打，洲際球場響起熱烈歡呼聲，林智勝坦言有嚇到，原本當下想喊暫停跟大家致意，「但我想說應該還有機會再來，就沒有喊了⋯」

林智勝退場才聽聞，這是引退賽後最後一次造訪洲際，不過「大師兄」如果引退賽後仍持續出賽，最後1場洲際是9月21日。至於林智勝引退後是否還會出賽，龍隊總教練葉君璋指出，「當然就是看球隊需求，如果需要他就會上。」

林智勝敲出游擊滾地球出局，回到休息室過程獲得洲際球場近萬人的歡呼聲，林智勝笑說有點不好意思，「我在旁邊揮棒時，還有一個兄弟的小球迷跟我比愛心，我也跟他比回去。」

龍隊近期宣布「原住民天后」張惠妹將在9月6日賽後登台獻唱，林智勝直呼很開心，「畢竟這種非演唱會的場合，可能是妹仔第一次，很謝謝妹仔答應，來當我的引退嘉賓。」過去擔任原棒協理事長期間，林智勝難忘妹仔送手套給關懷盃小朋友，更記得確切數量是「1067個」，另外還有一年張惠妹到花蓮的選手之夜唱歌。

談到當天最想聽到的歌曲，林智勝秒答：「三天三夜。」直言她有可以撼動全場歌迷的能力，相信那一天進場觀眾會特別多人。

距離不到1個月的引退賽，林智勝認為自己「絕對不會哭」，他直言，「本來就不應該哭。（已經）很值得啦，能打到現在，唯一遺憾是（今年）還沒打全壘打，希望最後上場有機會！」

