晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》昨被象迷歡呼聲嚇到 林智勝引退賽絕對不哭有原因

2025/08/15 17:48

味全龍林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝昨天在9局上代打，洲際球場響起熱烈歡呼聲，林智勝坦言有嚇到，原本當下想喊暫停跟大家致意，「但我想說應該還有機會再來，就沒有喊了⋯」

林智勝退場才聽聞，這是引退賽後最後一次造訪洲際，不過「大師兄」如果引退賽後仍持續出賽，最後1場洲際是9月21日。至於林智勝引退後是否還會出賽，龍隊總教練葉君璋指出，「當然就是看球隊需求，如果需要他就會上。」

林智勝敲出游擊滾地球出局，回到休息室過程獲得洲際球場近萬人的歡呼聲，林智勝笑說有點不好意思，「我在旁邊揮棒時，還有一個兄弟的小球迷跟我比愛心，我也跟他比回去。」

龍隊近期宣布「原住民天后」張惠妹將在9月6日賽後登台獻唱，林智勝直呼很開心，「畢竟這種非演唱會的場合，可能是妹仔第一次，很謝謝妹仔答應，來當我的引退嘉賓。」過去擔任原棒協理事長期間，林智勝難忘妹仔送手套給關懷盃小朋友，更記得確切數量是「1067個」，另外還有一年張惠妹到花蓮的選手之夜唱歌。

談到當天最想聽到的歌曲，林智勝秒答：「三天三夜。」直言她有可以撼動全場歌迷的能力，相信那一天進場觀眾會特別多人。

距離不到1個月的引退賽，林智勝認為自己「絕對不會哭」，他直言，「本來就不應該哭。（已經）很值得啦，能打到現在，唯一遺憾是（今年）還沒打全壘打，希望最後上場有機會！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中