晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

聽奧》東京達福林匹克運動會（聽障奧運）11月登場 金牌獎金提高到210萬元

2025/08/15 17:54

夏季達福林匹克運動會開訓，體育署長鄭世忠宣佈獎金加碼。（體育署提供）夏季達福林匹克運動會開訓，體育署長鄭世忠宣佈獎金加碼。（體育署提供）

〔體育中心／綜合報導〕第25屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics, 簡稱聽障奧運會）將於今年11月15日至26日在日本東京舉行，台灣代表團今（15）日於北市劍潭青年活動中心舉行開訓典禮，選手、教練及隊職員齊聚一堂。教育部體育署鄭世忠署長勉勵代表團選手及教練，並宣佈提高奪牌獎金，金牌由120萬提高至210萬元，且前5名都可獲獎助。

    鄭世忠表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，體育署為支持我國優秀聽障運動選手投入訓練與參賽，提出多項人才培育計畫，並於去年提高聽奧金牌獎助金，選手部分獎助金額由120萬提高至210萬元，獎到第5名。教練部分也由15萬大幅提高至50萬元，獎勵名次由原先的前2名擴大至前3名。

    我國代表團隊自去年起即展開備戰計畫，今年國家代表隊選拔出11種運動種類、計20位教練與78位選手的陣容參賽，代表團名單底定後，即在體育署的備戰計畫支持之下持續訓練。負責組團的中華民國聽障者體育運動協會為服務各隊參賽需求，在國際聽障運動總會嚴格的員額管控下，優先邀請馬偕醫院合作組成醫療團隊，派出5位醫師、2位臨床心理師，另洽請臺北市立大學遴聘運動防護員12位，加上隨隊服務的手語翻譯員及競賽管理等團本部職員，代表團規模近150人，是我國繼2009年臺北聽障奧運會之後組成的最大參賽團隊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中