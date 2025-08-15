聽奧》東京達福林匹克運動會（聽障奧運）11月登場 金牌獎金提高到210萬元

夏季達福林匹克運動會開訓，體育署長鄭世忠宣佈獎金加碼。（體育署提供）

〔體育中心／綜合報導〕第25屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics, 簡稱聽障奧運會）將於今年11月15日至26日在日本東京舉行，台灣代表團今（15）日於北市劍潭青年活動中心舉行開訓典禮，選手、教練及隊職員齊聚一堂。教育部體育署鄭世忠署長勉勵代表團選手及教練，並宣佈提高奪牌獎金，金牌由120萬提高至210萬元，且前5名都可獲獎助。

鄭世忠表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，體育署為支持我國優秀聽障運動選手投入訓練與參賽，提出多項人才培育計畫，並於去年提高聽奧金牌獎助金，選手部分獎助金額由120萬提高至210萬元，獎到第5名。教練部分也由15萬大幅提高至50萬元，獎勵名次由原先的前2名擴大至前3名。

請繼續往下閱讀...

我國代表團隊自去年起即展開備戰計畫，今年國家代表隊選拔出11種運動種類、計20位教練與78位選手的陣容參賽，代表團名單底定後，即在體育署的備戰計畫支持之下持續訓練。負責組團的中華民國聽障者體育運動協會為服務各隊參賽需求，在國際聽障運動總會嚴格的員額管控下，優先邀請馬偕醫院合作組成醫療團隊，派出5位醫師、2位臨床心理師，另洽請臺北市立大學遴聘運動防護員12位，加上隨隊服務的手語翻譯員及競賽管理等團本部職員，代表團規模近150人，是我國繼2009年臺北聽障奧運會之後組成的最大參賽團隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法