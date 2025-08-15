棒球》前道奇勝投王烏里耶斯找到新東家？ 傳將轉戰墨西哥聯盟

烏里耶斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）曾兩度涉及家暴案遭大聯盟行政停職，如今是自由身。根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，烏里耶斯將在冬季重返棒球界，這位大聯盟8年資歷的左投目前被列在墨西哥聯盟庫利亞坎番茄農夫隊（Tomateros de Culiacán）的初步球員名單中。

烏里耶斯曾在2019年涉及家暴案，被禁賽20場。而烏里耶斯在2023年9月又陷入家暴案遭到當地警方逮捕，隨後以5萬美元交保。烏里耶斯最後被判處36個月緩刑，並被要求完成30天的社區勞動服務，還要參加為期52週的家暴諮詢課程；此外，烏里耶斯也是大聯盟官方實施家暴政策後，第一位兩度違反該政策的球員。

現年29歲的烏里耶斯在2021年以20勝奪得國家聯盟勝投王，2022年以單季防禦率2.16摘國聯防禦率王。烏里耶斯在2023年賽季交出11勝8敗、防禦率4.60的成績，該年9月就陷入家暴案遭到禁賽，直到今年7月才解禁。

根據《ESPN》指出，庫利亞坎番茄農夫隊宣布2025-26年賽季的季前邀請名單，包含邀請烏里耶斯參加夏季訓練營，預計當地時間9月8日起參加訓練營。

烏里耶斯在大聯盟8個賽季合計出賽158場有122場先發，累積60勝25敗，平均防禦率3.11，共投717局賞710次三振。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

