晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》為什麼林益全無法上一軍？ 餅總直言「金龍打得很好！」

2025/08/15 18:22

統一總教練林岳平。（資料照，記者林正堃攝）統一總教練林岳平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕本季「統一神全」林益全還沒升上一軍，今天他接受媒體採訪時透露，曾在下半季剛開始時主動致電總教練林岳平，試著了解目前球團的規畫和自身必須學習的課題，並強調目前還沒思考過退休的問題，可以再打3、5年。

對此，餅總說，「他（林益全）再打幾年，我沒辦法幫他判斷，現在球隊的戰力規劃，他確實排得比較後面，這通電話主要是想了解球隊對他的看法，目前球隊人員配置和戰力上的運用還沒選到他，至於未來會是怎麼樣的戰力，要等到球季結束後再重整。」

當記者聽到「等到球季結束後再重整」的字句，隨即向餅總確認，是否意味今年球季林益全上一軍的機會不高，餅總坦言，「以目前狀況來看，並沒有很高。」

餅總解釋，一軍同時要放兩名代打的老將，守備佈局就會出現很大的漏洞，目前一軍老將有胡金龍和陳鏞基，陳鏞基還可以守一壘，如果單純以代打角色在一軍名單，林益全要和胡金龍競爭，開季至今林益全無法上一軍，「表示金龍打得很好！」

今年是胡金龍的引退年，他繳出打擊率3成05、上壘率3成68、長打率4成42的亮眼成績單，打下19分打點；本季林益全在二軍的打擊率為2成64，另有2轟和14分打點。

餅總強調，林益全無法上一軍，與他在二軍的打擊數據無關，而是球隊在人員編列上，林益全排得順位會比較後面，畢竟球隊左打比較強悍，在戰力平衡之間取捨，右打胡金龍的代打就顯得格外重要，單純就是戰力上的考量。

林益全。（記者廖耀東攝）林益全。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中