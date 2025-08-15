中職》為什麼林益全無法上一軍？ 餅總直言「金龍打得很好！」

統一總教練林岳平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕本季「統一神全」林益全還沒升上一軍，今天他接受媒體採訪時透露，曾在下半季剛開始時主動致電總教練林岳平，試著了解目前球團的規畫和自身必須學習的課題，並強調目前還沒思考過退休的問題，可以再打3、5年。

對此，餅總說，「他（林益全）再打幾年，我沒辦法幫他判斷，現在球隊的戰力規劃，他確實排得比較後面，這通電話主要是想了解球隊對他的看法，目前球隊人員配置和戰力上的運用還沒選到他，至於未來會是怎麼樣的戰力，要等到球季結束後再重整。」

當記者聽到「等到球季結束後再重整」的字句，隨即向餅總確認，是否意味今年球季林益全上一軍的機會不高，餅總坦言，「以目前狀況來看，並沒有很高。」

餅總解釋，一軍同時要放兩名代打的老將，守備佈局就會出現很大的漏洞，目前一軍老將有胡金龍和陳鏞基，陳鏞基還可以守一壘，如果單純以代打角色在一軍名單，林益全要和胡金龍競爭，開季至今林益全無法上一軍，「表示金龍打得很好！」

今年是胡金龍的引退年，他繳出打擊率3成05、上壘率3成68、長打率4成42的亮眼成績單，打下19分打點；本季林益全在二軍的打擊率為2成64，另有2轟和14分打點。

餅總強調，林益全無法上一軍，與他在二軍的打擊數據無關，而是球隊在人員編列上，林益全排得順位會比較後面，畢竟球隊左打比較強悍，在戰力平衡之間取捨，右打胡金龍的代打就顯得格外重要，單純就是戰力上的考量。

