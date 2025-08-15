中職》富邦悍將本季洋將底定 鈴木駿輔最快下週上一軍

富邦悍將鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將鑒於「831洋將大限」將至，應該來不及找新新洋投，本季洋將提前確定魔力藍、力亞士、布坎南、鈴木駿輔4位，鈴木目前的身分仍是合約所屬球員，但投手教練許銘傑表示，831大限前一定會讓鈴木上一軍，最快會是下週。

鈴木前次出賽是8月8日，在二軍對統一獅二軍，用87球投7局無失分，本季在二軍出賽6場、投32局0失分，許銘傑表示，鈴木今天進牛棚練投，狀況比想像中好，預計下週讓他在二軍再出賽1場，然後找機會讓他上一軍，「他很年輕，又有球速，也是目前最健康的。」

請繼續往下閱讀...

許銘傑指出，鈴木去年曾在一軍出賽，今年在二軍都沒有失分，雖然一、二軍的強度不同，應該不會差到哪裡，不太需要觀察，球隊會做通盤考量，最快下週讓他上一軍，「去年我在樂天桃猿就帶過他，對他非常熟悉，他的狀況與其他洋將不一樣，跟去年比又更進步。」

領隊林華韋表示，球隊其實一直在找洋投，只是很不湊巧，喜歡的幾位都有些狀況，也都陸續婉拒，因為距離831只剩兩週，以時間點來說，就算找到應該也來不及，今年就確定是目前的魔力藍、力亞士、布坎南、鈴木駿輔4位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法