體育 棒球 中職

中職》「沒有，我沒有神秘」 黃暐傑親吐返台選秀的關鍵

2025/08/15 18:35

味全龍黃暐傑。（記者廖耀東攝）味全龍黃暐傑。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕味全龍在今年選秀第1指名的31歲投手黃暐傑，今天終於在斗六球場揭開「神秘面紗」，用15球投完1局被敲2安打無失分並送出1次三振，最快飆到148公里，在返台後首度接受媒體訪問時聽到用「神秘」形容自己時，則強調：「沒有、沒有，我沒有神秘」，表示決定今年返台參加選秀的關鍵原因很簡單，「就是想比賽」。

上一次正式登板已是2023年3月12日在海盜大聯盟春訓熱身賽，黃暐傑暌違887天再度出賽，且是在台灣職棒的舞台，他坦言「有點緊張」。面對不熟悉的台灣媒體，黃暐傑也顯得還在適應，在前幾個問題都拿出省話模式來回答，像是對自己的表現回答：「都還可以」，問他是否表現在自己預期內，則說：「也沒有」，而哪裡需要再調整，回道：「還有很多東西要調整。」

只是黃暐傑在簡單的回應中，仍展現自己非常渴望比賽的真心，被問及今年為何壓線報名選秀，他表示：「就是想比賽」，也坦言對於回台選秀一直有在思考，但決定要報名的關鍵只有，「就只是想比賽。」因為小時候父親會帶他到球場看中職比賽，黃暐傑也想像過在中職投球的畫面，但問他有沒有想對決的打者時，他則說：「嗯，沒有特別想，因為應該都會對到。都是很厲害的打者，都會想對到他們。」

選擇穿75號的理由也不特別，黃暐傑說：「球團提供什麼，我就穿什麼」，他現在重點只放在投完後手臂給自己的回饋，就算中職比美職的球對他來說大顆一點、縫線也比較凸一點，但他強調：「適應上多少會有差，但就是要想辦法突破。」

味全龍黃暐傑。（記者廖耀東攝）味全龍黃暐傑。（記者廖耀東攝）

