體育 棒球 中職

中職》黃暐傑內向嗎？ 龍捕手林辰勳：「沒有、沒有，一點也沒有」

2025/08/15 18:54

黃暐傑。（記者廖耀東攝）黃暐傑。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕味全龍今年選秀第1指名投手黃暐傑今天在二軍進行初登板，和他搭配的捕手林辰勳直言看起來沒什麼問題，認為目前就只差一些比賽感覺。儘管黃暐傑面對媒體顯得內向少言，林辰勳被問及此事則笑說：「沒有、沒有，一點也沒有」，認為他可能還在熟悉這個環境，也透露他私下跟曾旅美的投手張景淯「就像是瘋子在聊天」，意指他在熟人面前就很放得開。

黃暐傑今天用了15顆球投1局，包括直球、變速球、滑球和曲球，而他的曲球只用了一顆，就是用來三振掉今天擔任統一獅二軍首棒打者林子豪的球種，林辰勳指出：「他的曲球真的投得很好。」

「變化球看起來是沒什麼問題，現在是差在壘上有人和一些狀況，他要如何去控制，這是現在最大的問題」，林辰勳隨後又說，但也不是很大的問題，以他這麼好的投手。

被問及兩人相處，林辰勳表示，跟黃暐傑搭配過3次牛棚及今天比賽，「前面基本上都在聊他的球質怎麼樣，怎麼丟可以更好? 」林辰勳說那時候自己也滿嚴肅，並不敢跟學長開玩笑，「但後面不知道為什麼就開始半開玩笑地在聊天」，接著又建議媒體可以去問張景淯，「他們看起來就像是瘋子在聊天，可能跟熟的人比較放得開。」

林辰勳認為以今天比賽來看，黃暐傑都沒什麼問題，「我看他也沒什麼出力，看起來是輕鬆丟，我連看影片都覺得是很輕鬆在丟。」還透露有次看他牛棚練投時有出力丟過一次，「那球滿扯的，會亂竄。」

黃暐傑今天在二軍進行初登板，與味全捕手林辰勳搭配。（記者廖耀東攝）黃暐傑今天在二軍進行初登板，與味全捕手林辰勳搭配。（記者廖耀東攝）

