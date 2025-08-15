晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》黃琮豪捍衛台塑盃主場 瑞典傳奇伯格之子來台踢館

2025/08/15 18:55

黃琮豪。（網協提供）黃琮豪。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽本月17日即將在台北市網球中心點燃戰火，南韓好手鄭泫、權純雨來勢洶洶，瑞典傳奇名將柏格（Bjorn Borg）之子萊奧柏格（Leo Borg）也將踢館，屆時由杭州亞運混雙銀牌黃琮豪率領地主台將捍衛主場榮耀，力拚把冠軍留在台灣。

邁入第12屆的台塑盃，本次男子賽事共2站，去年台將表現亮眼，雙打一哥何承叡挺進首站雙打決賽，至於台塑燃星計畫贊助選手許育修更收穫一冠一亞，如願把金盃留下。至於黃琮豪則是2023 年台塑盃男雙冠軍，上月剛拿下生涯首座挑戰賽雙打冠軍的他，整體近況絕佳，有信心返國再創佳績；至於2016年包辦台塑盃雙打冠軍、單打亞軍的李冠毅，已獲得大會單、雙打會內外卡，積極備戰的他說：「十分期待再度於家鄉出賽，因為能感受來自親人與朋友的加油與支持，我會轉化為賽場上的動力，臨場爭取最佳表現。」

外籍軍團方面，最佳世界男單排名曾達19的鄭泫，傷癒復出今年未來賽拿下三冠一亞，排行已回升至364位，預計將是首站賽事頭號種子；至於22歲的萊奧柏格，目前暫居男單481席，身為頂級巨星之後的他，能否展現大滿貫11冠、前世界球王老爸的遺傳潛力，也是焦點話題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中