網球》黃琮豪捍衛台塑盃主場 瑞典傳奇伯格之子來台踢館

黃琮豪。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽本月17日即將在台北市網球中心點燃戰火，南韓好手鄭泫、權純雨來勢洶洶，瑞典傳奇名將柏格（Bjorn Borg）之子萊奧柏格（Leo Borg）也將踢館，屆時由杭州亞運混雙銀牌黃琮豪率領地主台將捍衛主場榮耀，力拚把冠軍留在台灣。

邁入第12屆的台塑盃，本次男子賽事共2站，去年台將表現亮眼，雙打一哥何承叡挺進首站雙打決賽，至於台塑燃星計畫贊助選手許育修更收穫一冠一亞，如願把金盃留下。至於黃琮豪則是2023 年台塑盃男雙冠軍，上月剛拿下生涯首座挑戰賽雙打冠軍的他，整體近況絕佳，有信心返國再創佳績；至於2016年包辦台塑盃雙打冠軍、單打亞軍的李冠毅，已獲得大會單、雙打會內外卡，積極備戰的他說：「十分期待再度於家鄉出賽，因為能感受來自親人與朋友的加油與支持，我會轉化為賽場上的動力，臨場爭取最佳表現。」

外籍軍團方面，最佳世界男單排名曾達19的鄭泫，傷癒復出今年未來賽拿下三冠一亞，排行已回升至364位，預計將是首站賽事頭號種子；至於22歲的萊奧柏格，目前暫居男單481席，身為頂級巨星之後的他，能否展現大滿貫11冠、前世界球王老爸的遺傳潛力，也是焦點話題。

