中職》柯威士明天一軍開箱 韋禮加下週仍在二軍出賽

中信兄弟新洋投柯威士。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟於七月底簽下柯威士、韋禮加兩位新洋投，有韓職7年資歷的柯威士明天直接在大巨蛋開箱，韋禮加下週繼續在二軍出賽，投手教練王建民表示，目前洋投雖然有5位，在要831大限前決定留用哪4位並不容易。

王建民指出，柯威士雖於月初報到，考量距離前次出賽超過1個月，抵台後只進牛棚練投2次，明天不會比照正常先發投手，用球數設定在60球，是否增加要看實際比賽的狀況，日前他有觀看柯威士練投，決定投球軌跡有一定的共軌效果。

連同自辦比賽，韋禮加抵台後在二軍出賽2場，最近1次是12日對台鋼雄鷹二軍，用72球投5局失1分， 王建民表示，韋禮加的控球也不錯，但柯威士的資歷比較好，所以直接在一軍開箱，韋禮加預計下週在二軍再投1場，是否有機會在一軍出賽，要看其他洋將的狀況而定。

距離831大限只剩16天，中信要從現有5名洋投中選擇4位，王建民覺得並不容易，他認為，以一軍現有3位洋投來說，最穩定的是羅戈，李博登最近愈投愈好，黃博多在3人中比較不穩。

