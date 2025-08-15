中職》「不能把二軍當練習或調整」 餅總語重心長

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕統一獅外野手陳傑憲和「小黑」邱智呈都因右手腕傷勢於10日下二軍，今天兩人一軍隨隊，獅隊總教練林岳平透露，會再給陳傑憲1個禮拜時間調整，至於邱智呈進度會比陳傑憲還慢一點，「小黑的狀況是右手腕發炎、結構有些受損，復原程度不如預期，會給他更充裕的時間做調整，不會到整季報銷，現在就是先讓他休息。」

陳傑憲和邱智呈因傷缺陣的3場比賽，獅隊打線大爆發，平均每場比賽狂攻9分，今天賽前陳傑憲開玩笑說，「隊友打擊那麼猛，我看不用趕著回來了。」獅隊主力傷兵還有林子豪和林靖凱，其中林靖凱整季報銷。

「我認為還不夠。」獅隊總教練林岳平表示，球隊野手戰力還不夠充足完整，二軍選手上來都必須給他們一段適應期，才能慢慢打出成績，但那一段適應期，有可能是球隊最需要戰力的時候，今年在一軍上下的選手，希望他們上一軍在很短的時間內把握住機會表現，「我知道這很難。」

餅總進一步表示，球隊狀況就是如此，每一位選手都要秉持「不能把二軍當練習或調整」的信念，在二軍比賽就要打出一軍的強度，結果不好那就接受，但面對比賽的身體強度沒辦法拉上來，這就是選手自己要去省思了。

