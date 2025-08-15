晴時多雲

體育 籃球 學生籃球

花蓮菁英盃》劉孟竹親赴現場看兒子劉衡比賽 但父子私下少談籃球

2025/08/15 19:14

劉孟竹（左）和太太一起來到花蓮幫兒子劉衡（中）加油（記者林岳甫攝）劉孟竹（左）和太太一起來到花蓮幫兒子劉衡（中）加油（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕UBA健行科大、SBL台啤總教練劉孟竹的兒子劉衡，如今開始接受正規訓練，今天在花蓮菁英盃全國籃球錦標賽代表信義國中打國男組賽事，即使他早上有點拉肚子難以出賽，但下午比賽還是有上場，更在父親面前投進三分球，也讓劉孟竹此趟趕路到花蓮沒有白費。

從小就在美國學校就讀的劉衡，因為爸爸的關係，從小就相當喜愛籃球，但他國中之前並未接受正規訓練，只能參加一些夏令營賽事等，直到升上國中仍決定為追逐自己的籃球夢，並選擇進入JHBL強權信義國中就讀。

劉衡表示，知道爸爸是有名的教練，也因為從小就常跟著爸爸在籃球場出沒，覺得打籃球很有趣，國中就想正式打籃球。身為爸爸的劉孟竹就全力支持兒子的決定，就放心把兒子交給昔日飛駝隊友、信義國中教練賴信宏。

賴信宏指出，劉衡畢竟國小沒有接受正規訓練，整體起步較晚，力量偏弱，但他的投籃手感很好，加上對於籃球真的很有熱忱，這樣的小朋友一定可以持續進步。

至於劉孟竹今天就跟健行球員告假，中午就搭乘火車至花蓮，隨即趕赴花蓮高商坐在場邊關心兒子的比賽。劉孟竹透露，畢竟自己平時需要帶隊，較少現在看兒子比賽，但還是會透過學校家長的轉播關心兒子的賽事，不過自己確實很少跟兒子討論籃球，「因為我覺得劉衡可能也不太想聽我講，感覺別人跟他講更有用。」

劉衡承認自己不太跟爸爸討論籃球，甚至也不太想聽爸爸的建議，他還是會繼續求進步，跟自己的偶像林庭謙看齊。

劉孟竹趕到花蓮看兒子比賽（記者林岳甫攝）劉孟竹趕到花蓮看兒子比賽（記者林岳甫攝）

