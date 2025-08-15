中職》張政禹坐滿板凳期間 曾被葉總找到教練室「深談」

張政禹。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍張政禹今天因為腳不適，從板凳出發，中斷從7月27日以來的連續12場先發游擊，這段期間他繳出打擊率3成10的好表現，讓總教練葉君璋直言表現不錯，但也透露有感於張政禹在球隊已經待這麼久，需要更有責任感，曾經有找了他聊了一下。

張政禹是去年世界12強的冠軍國手，今年理當是大躍進的一年，不過張政禹在一些細節不像成熟主將，曾兩度盜壘滑過頭，安全上壘變盜壘失敗，當他在7月12日發生第2次，接下來4場比賽都坐滿板凳，葉總找張政禹到教練室深聊，告訴他為何沒有辦法上場。

請繼續往下閱讀...

張政禹透露，葉總認為他還要更成熟，對球隊的幫助要更大，不是單純美技守備、得點圈安打，而是很多該做的事情沒做好，像今年盜壘和短打失敗很多，必須要把這件事情做好，「敲安上壘，盜壘失敗還是沒用，葉總要我思考安打後要怎麼樣幫助球隊。」

葉總不要求張政禹每場安打或貢獻打點，即便是出局，也希望能貢獻有效出局數，告訴他要成為怎樣的選手。張政禹坦言，過去比較沒有這種「深談」，聊完之後感覺有更了解自己，知道接下來的路要怎麼走。

張政禹。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法