中職》張進德加練一壘 最特別是接弟弟張育成傳來的球

富邦悍將張進德加練一壘。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張進德於8月12日重回富邦悍將一軍後，賽前守備練習除了本行捕手還增加一壘，他表示，加守一壘是內野教練的建議，他也樂於接受挑戰，分別向高捷、弟弟張育成借一壘手套，自認移動還算靈活，比較特別的是接弟弟張育成傳來的球。

總教練陳金鋒表示，部門教練經過討論，內野教練建議可以讓張進德嘗試一壘，多一個守備位置就多一個機會，考量他還沒有適應，目前沒有讓他以一壘手出賽的計畫，「就是繼續練習，等到內野教練說OK，到時候再說。」

請繼續往下閱讀...

張進德指出，既然教練團有這個想法，他覺得OK也願意嘗試，因為學生時期守過一壘，基本上不算生疏，差別在細節、臨場反應、跑位，「既然有這個任務，就是練到可以比賽，只要能夠幫助球隊，就會盡力去做。」

張進德認為，以前都是他蹲捕、張育成守游擊，抓盜壘時由他傳球給弟弟，現在練習守一壘，變成要接弟弟從游擊傳來的球，感覺非常特別；張育成覺得，一壘是連他都覺得很難的位置，哥哥在學生時期是很強的三壘手，應該也可以守三壘。

富邦悍將張進德加練一壘。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法