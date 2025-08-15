日職》生涯300轟M2！坂本勇人代打三分砲 巨人軍大逆轉阪神虎

坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將坂本勇人今天代打轟出三分砲，這是他生涯第298轟。巨人軍此役上演大逆轉，最後在東京巨蛋以6比5擊敗中央聯盟龍頭阪神虎。巨人古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）後援1局無失分，摘得生涯第200次救援成功。

阪神虎第4局靠主砲大山悠輔兩分砲、以及近本光司適時安打，單局進帳4分。坂本勇人6局下代打對決阪神左投伊藤將司，纏鬥到滿球數時，坂本勇人逮中一顆卡特球，轟出左外野三分砲，這是坂本勇人本季第3轟。

阪神球星森下翔太7局上敲右外野三壘安打添加1分，7局下巨人23歲好手中山礼都代打擊出兩分砲追平比數。8局下巨人洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）敲高飛犧牲打超前比數。R.馬丁尼茲9局上登板連賞3次三振，守住勝利。

坂本勇人此戰替補出發，全場2安包含一發三分砲，本季出賽49場，打擊率為0.208。坂本勇人在日職共19個賽季，累積298轟，距離300轟里程碑只差2發全壘打。根據《日刊體育》報導，這是坂本勇人自2016年9月8日之後，相隔9年再度擊出代打全壘打，同時也是生涯第2發代打全壘打。

R.馬丁尼茲後援1局賞3次三振無失分，收本季第34次救援成功，獨居中央聯盟救援王。R.馬丁尼茲在日職9個賽季，達成生涯200次救援成功的里程碑、居日職史上第11多。而R.馬丁尼茲只花348場就達成生涯200次救援成功是史上最快紀錄。

坂本勇人代打全壘打影片請點此

