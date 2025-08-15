晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》神奇樂天！伙食風暴後7戰5勝 墊底攀上第2名

2025/08/15 21:02

樂天老將林泓育（右）。（記者塗建榮攝）樂天老將林泓育（右）。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿波賽樂繳出生涯最長的6.2局無失分，6局上「小胖」林泓育敲出突破僵局的適時安打，終場以3：0奪下3連勝，下半季戰績扳平連2場遭完封的味全龍隊，並列第2。

在味全龍先發投手鋼龍的封鎖，樂天前5局僅在1、4局各敲1支安打。直到6局上，林立二壘安打開局，「小胖」林泓育在2出局擊出適時安打，一棒突破僵局。

7局上，樂天余德龍和林子偉雙安，1出局攻佔一、三壘，成晉在0好1壞執行安全式強迫取分再添1分。

樂天先發投手波賽樂8月漸入佳境，前3局繳出無安打，4、5局各被敲雙安，最終都能化解危機，生涯首度投到7局，卻投2次四壞後退場，王志煊接替拆彈成功，鎖死味全打線。

波賽樂合計6.2局被敲4支安打，投出6次三振和3次四壞，無失分，拿到本季第4勝。

味全並非沒有攻勢，李凱威和朱育賢在8局下突破陳冠宇，但吉力吉撈・鞏冠敲出雙殺打，陳子豪的深遠飛球，左外野手陳晨威一開始轉錯邊，仍可調整回來，演出此役最巨大的接殺出局。9局上，樂天再靠成晉的適時長打再添1分保險。

樂天一度在3日吞下3連敗後墊底，下半季借金（敗多於勝）3場，但在6日遇上「伙食風暴」之後，近7戰打出5勝的高潮，轉為儲金（勝多於敗）1場，一路攀升至下半季第2。

樂天桃猿老將林泓育。（記者塗建榮攝）樂天桃猿老將林泓育。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿洋投波賽樂。（記者塗建榮攝）樂天桃猿洋投波賽樂。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿洋投波賽樂。（記者塗建榮攝）樂天桃猿洋投波賽樂。（記者塗建榮攝）

