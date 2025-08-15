晴時多雲

棒球 日職

日職》創史上最速200SV！巨人古巴守護神馬丁尼茲含淚感謝愛妻、家人

2025/08/15 22:15

R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人28歲古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）今天後援1局賞3次三振無失分，幫助巨人軍以6比5擊敗阪神虎。R.馬丁尼茲只花348場就達成生涯第200次救援成功的里程碑，同時締造史上最速200SV紀錄，超越橫濱隊「大魔神」佐佐木號史的370場。R.馬丁尼茲賽後登上英雄舞台流下男兒淚，感謝遠從古巴來的父母以及愛妻。

R.馬丁尼茲此戰1局賞3次三振無失分，收本季第34次救援成功，獨居中央聯盟救援王。R.馬丁尼茲在日職9個賽季，達成生涯200次救援成功的里程碑、居日職史上第11多。R.馬丁尼茲成為自軟銀終結者沙法提（Dennis Sarfate）的234次救援成功後，第二位外籍選手達成日職生涯200次救援成功的里程碑。

R.馬丁尼茲賽後登上英雄舞台表示，「真的很感謝一直支持我的球迷們，非常開心。今天，我的父親、母親，以及對我來說非常重要的妻子都來到現場，我想把這個第200次救援成功獻給妻子。」

對於達成日職史上最速200次救援成功，R.馬丁尼茲難掩激動地說，「能在昨天剛從古巴抵達（日本）的家人面前達成這一刻，我真的很高興，也很感動。」R.馬丁尼茲說，「能走到這一步，我認為自己從未懈怠，認真訓練的結果，更要感謝一直支持我的父親、母親，以及我的妻子，真的是因為家人的支持，我才能做到這些。」

去年季後離開中日龍的R.馬丁尼茲，今年以4年3250萬美元加盟巨人軍，開季締造連31場0失分的壯舉，但他在7月3日失掉本季首次自責分後，7月9日遭中日龍球星細川成也敲超前三分砲，這是他本季首砸鍋。R.馬丁尼茲當時表示，收到不少球迷惡意攻擊的訊息，希望大家能克制這些言論。

R.馬丁尼茲本季出賽45場，戰績3勝2敗，有34次救援成功、3次中繼成功，防禦率僅1.45，共投43.1局賞50次三振，被打率只有1成80，每局被上壘率為0.83。

R.馬丁尼茲達成生涯200次救援成功影片請點此

