體育 網球

網球》40歲瓦林卡還能打 強壓日本後浪挺進坎昆挑戰賽8強

2025/08/15 21:57

瓦林卡。（資料照，歐新社）瓦林卡。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕40歲的瓦林卡（Stan Wawrinka）寶刀未老，6：3、6：4擊退會外賽殺入的日本對手野口莉央，瑞士單手反拍老將2連勝，安抵坎昆男網挑戰賽單打8強。

22年前，瓦林卡在義大利的聖貝內代托捧起生涯首座挑戰賽金盃，如今坐擁大滿貫3冠的一代名將，雖然歷經傷痛和歲月耗損，仍然能在這較低等級賽事保持競爭力。墨西哥度假勝地外卡參戰的瓦林卡，初登場直落2淘汰加拿大對手哈珀（Cleeve Harper）後，次輪面對26歲的野口莉央，已達不惑之年的人氣老將又強轟9記愛司，兩盤各破發1次，激戰1小時24分鐘直落2出線，將與阿根廷第4種子左手拍塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo ）爭奪4強門票。

轉戰職業長達23載的瓦林卡，ATP男單最佳世界排名曾達第3，力抗全盛時期「三巨頭」還贏得2014年澳洲公開賽、2015年法國公開賽、2016年美國公開賽共3座大滿貫金盃，如今排行152的他仍不輕言退休，堅持在賽場奮戰到底，並期許自5月初艾克斯普羅旺斯挑戰賽爭冠以來，再度躋身頒獎台。

