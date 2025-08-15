晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》10天內從借金到儲金 樂天教頭點出關鍵

2025/08/15 22:20

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿波賽樂今繳出生涯最長的6.2局無失分，成晉雙安2打點援護，包括7局上成功的強迫取分，率隊以3：0完封味全龍，狂掃3連勝，下半季攀上並列第2。

鋼龍和波賽樂比賽前段上演投手大戰，樂天直到6局上2出局才靠林泓育的適時安打突破僵局。7局上，成晉在1出局一、三壘挑戰近日轉守一壘的吉力吉撈・鞏冠，「巧妙一點」讓他措手不及，形成1分打點的內野安打，9局再加碼1分打點的二壘安打，盼能告別7月以來的低潮。

成晉指出，近況沒到很好，既然打第九棒，就儘量串聯到前段打者，「短打是希望把三壘那一分送回來，畢竟才1：0，希望讓投手壓力不要那麼大。」

樂天桃猿贏球。（記者塗建榮攝）樂天桃猿贏球。（記者塗建榮攝）

2023年經典賽曾入選台灣隊，成晉去年遭遇左膝前十字韌帶斷裂的大傷，在一軍缺席一整季，今年復出後，出賽71場打擊率2成57，跟生涯平均的2成87仍有落差，盜壘次數也不如過往。

成晉坦言傷後復出後，對比賽的掌握度沒有以前好，甚至連接近都沾不上邊，只能儘量靠賽前練習去修正對投手的節奏，「龍貓教練、資深學長也有一直協助我調整。」

樂天一度在3日吞下3連敗後，下半季借金（敗多於勝）3場，直到5日都還是墊底，但在6日遇上「伙食風暴」之後，近7戰打出5勝的高潮，轉為儲金（勝多於敗）1場，攀升至下半季第2。

從「-3到+1」的轉變，樂天教頭古久保健二認為，球隊感覺沒有太大的變化，不過選手每場比賽都有很強烈的求勝心；成晉也說，球隊近況也不是很好，只有攻下零星分數，多虧穩定的投手和守備來提升贏球機率。

樂天桃猿成晉。（記者塗建榮攝）樂天桃猿成晉。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者塗建榮攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者塗建榮攝）

