中職》富邦慘吞6連敗 兄弟教頭平野惠一指蔡齊哲的牽制是關鍵

富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將過去5次季中更換打擊教練，當天都贏，今天賽前調整教練團職務，由首席教練陳連宏兼任打教，必勝的紅利卻沒再出現，在投手戰中以1：2敗給中信兄弟，慘收6連敗，黃韋盛4打數2安打得1分，本季第3次獲選單場MVP。

魔力藍用95球投6局，被打6支安打有5支集中在第3、4局，即便這兩局各掉1分，仍交出近8場出賽的第7次優質先發，但打線只擊出7支安打，僅在2局下靠張洺瑀、周佳樂相繼安打攻下1分，讓他承擔2連敗。

請繼續往下閱讀...

黃韋盛賽前對魔力藍5打數0安打，這場2次交手都敲安打，他表示，前次對戰打得很爛，憑印象設定球路攻擊，獲選單場MVP卻很意外，「這場牛棚投手有守住1分領先，MVP應該是有上場的牛棚投手。」

中信兄弟贏球。（記者陳志曲攝）

中信由黃博多先發，用110球是生涯單場最多，6局下單局出現2次保送後被換掉，接手的蔡齊哲把二壘跑者戴培峰牽制出局，化解富邦最可能的扳平機會，帳面上投0.1局，0打席卻拿到中繼成功是中職史上第四人。

中信總教練平野惠一認為，蔡齊哲的牽制是贏球一大關鍵，面對當下的危機，大家通常會覺得，投手會專注在打者身上，利用這個想法抓到對手的漏洞，真的很不容易，「棒球很講究氣勢，這個play成功阻止對方的反攻氣勢。」

富邦上半季有2次5連敗，另有6連敗、7連敗各1次，下半季還沒過半又陷入6連敗，本季各隊共有8次至少5連敗，富邦一隊就佔5次，明天再輸將以7連敗追平中職本季最長連敗。

中信兄弟蔡齊哲接替投球。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手魔力藍。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳志曲攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法