棒球》台南亞太棒球場獲國際盛讚 U15夜戰本週接力開打

2025/08/15 22:36

台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）獲2025國家卓越建設獎最佳施工品質類。（圖由台南市府提供）台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）獲2025國家卓越建設獎最佳施工品質類。（圖由台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年U12世界盃棒球賽日前在台南圓滿落幕，儘管賽事期間多次降雨，亞太國際棒球訓練中心場地仍能迅速恢復並維持優良比賽條件，獲得國際專業人士一致讚賞。來自愛爾蘭的球評與墨西哥教練都對場地的排水效率及整體品質印象深刻，肯定台南在國際級運動場館管理上的專業與努力。

緊接著，8月17日至23日將迎來2025年U15亞洲盃盃棒球賽，亞太主球場將首度舉辦國際夜間賽事，預期吸引更多國內外球迷關注。目前主球場夜間照明、觀眾席與動線仍在加緊整備中，體育局已要求廠商加速完工，並將與主辦單位協調場地管理、交通規劃與宣傳推廣，鼓勵民眾進場感受世界級賽事氛圍。

亞太國際棒球訓練中心自啟用以來承辦多場國際賽，場地穩定度與使用經驗廣受肯定。今年「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」更榮獲2025年國家卓越建設獎「最佳施工品質類特別獎」，展現台南在運動設施工程品質與技術應用的持續精進。

今年初，韓國職棒樂天巨人與NC恐龍隊首次進駐台南進行春訓與交流賽。韓職球團高度評價當地氣候、場地條件與訓練支援，認為已達國際水準，肯定亞太棒球場具備成為亞洲頂級訓練基地的潛力。透過此次接待，進一步展現台南市辦理職業級賽事與國際球團接軌的能力，提升台南作為棒球城市的國際能見度。

南市府體育局長陳良乾表示，亞太棒球場是台南發展運動城市的重要據點，獲得國際球評與教練正面回饋，是對長期投入的肯定。未來將持續提升場地維護與營運品質，強化國際賽事接待能量，也希望藉由賽事舉辦，吸引更多民眾與青少年投入棒球運動，打造全民參與、國際接軌的運動環境。

2025U12世界盃少棒賽閉幕典禮，南市體育局長陳良乾（左）與世界棒壘球總會執行長Mr. Michael Schmidt（右）頒發季軍獎盃。（圖由台南市府提供）2025U12世界盃少棒賽閉幕典禮，南市體育局長陳良乾（左）與世界棒壘球總會執行長Mr. Michael Schmidt（右）頒發季軍獎盃。（圖由台南市府提供）

