網球》法國大黑馬阿特曼再爆冷門 連斬種子單挑球王辛納

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界排名136的法國大黑馬阿特曼（Terence Atmane）再爆冷門，6：2、6：3扳倒丹麥第7種子魯內（Holger Rune），不但挺進辛辛那提網賽男單4強，還將挑戰義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

「任何言語都無法形容我當下感受，說實話，這簡直太瘋狂了！」這項男女共站、ATP千分等級大師賽正在美國俄亥俄州進行，也是大滿貫的美國公開賽前最後暖身，從會外賽殺入的阿特曼又一路過關斬將，並延續8強大逆轉美國地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz）的氣勢，再接再厲淘汰Top10的魯內，延續黑馬傳奇首闖大師賽4強，「 我簡直不敢相信能夠做到，這一切意義非凡，包括獎金和排名都對於職業生涯大有幫助，真的讓人情緒非常激動。」

23歲的阿特曼左手持拍，辛辛那提賽前的巡迴賽戰績不過1勝4負，如今卻連戰皆捷，即時排名已從百大之外竄升至新高69席，他也是大師賽史上排行第8低的4強非種子，接下來挑戰大名鼎鼎的頭號種子辛納，備受各界矚目。

