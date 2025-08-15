晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》法國大黑馬阿特曼再爆冷門 連斬種子單挑球王辛納

2025/08/15 23:19

法國大黑馬阿特曼。（路透）法國大黑馬阿特曼。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界排名136的法國大黑馬阿特曼（Terence Atmane）再爆冷門，6：2、6：3扳倒丹麥第7種子魯內（Holger Rune），不但挺進辛辛那提網賽男單4強，還將挑戰義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）。

「任何言語都無法形容我當下感受，說實話，這簡直太瘋狂了！」這項男女共站、ATP千分等級大師賽正在美國俄亥俄州進行，也是大滿貫的美國公開賽前最後暖身，從會外賽殺入的阿特曼又一路過關斬將，並延續8強大逆轉美國地主第4種子弗里茲（Taylor Fritz）的氣勢，再接再厲淘汰Top10的魯內，延續黑馬傳奇首闖大師賽4強，「 我簡直不敢相信能夠做到，這一切意義非凡，包括獎金和排名都對於職業生涯大有幫助，真的讓人情緒非常激動。」

23歲的阿特曼左手持拍，辛辛那提賽前的巡迴賽戰績不過1勝4負，如今卻連戰皆捷，即時排名已從百大之外竄升至新高69席，他也是大師賽史上排行第8低的4強非種子，接下來挑戰大名鼎鼎的頭號種子辛納，備受各界矚目。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中