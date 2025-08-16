桌球》歐洲大滿貫賽籤表出爐 林昀儒男單首輪再遇南韓名將李尚洙

林昀儒歐洲大滿貫賽男單首輪將遭遇南韓名將李尚洙。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT歐洲大滿貫賽籤表出爐，台灣一哥林昀儒男單首輪將遭遇南韓名將李尚洙，重演今年仁川冠軍賽4強戰戲碼，台灣一姐鄭怡靜女單首輪則對上埃及好手梅謝芙。

這場在瑞典馬爾默舉行的大滿貫賽正賽將在17日登場，昨晚舉行抽籤儀式，世界排名11的林昀儒首場就對上世界排名22的李尚洙，雙方生涯兩度交手，小林在2019年亞洲盃以4:3險勝，李尚洙則在仁川冠軍賽以4:2扳回一城。

世界排名48的馮翊新首輪則對上世界排名第8的斯洛維尼亞一哥約基奇，兩人在去年利馬挑戰賽曾過招，當時小馮以1:3吞敗；高承睿首輪將對上資格賽出線的選手，若能過關32強將遭遇德國法蘭吉斯卡和瑞典法爾克的勝方。

女單方面，鄭怡靜首場對決世界排名47的梅謝芙，過去雙方對戰4次鄭怡靜還沒輸過，不過最近一次交手已是2017年世錦賽；世界排名35的黃怡樺首輪則對上澳洲女將池旻亨，今年清奈球星挑戰賽黃怡樺曾以直落三獲勝。簡彤娟首輪則碰上泰國女將帕拉南，今年首度在國際賽亮相的陳思羽，首輪將單挑世界排名18的中國女將錢天一。

男雙方面，名列第2種子的林昀儒/高承睿首輪輪空，16強恐將遭遇中國組合梁靖崑/溫瑞博；鄭怡靜/簡彤娟的女雙新組合，32強將迎戰塞爾維亞的盧普雷絲庫/蘇爾詹。

混雙方面，林昀儒/鄭怡靜前兩輪的對戰組合竟和上個月美國大滿貫一樣，首輪先對上新加坡郭勇和香港吳詠琳的跨國組合，若獲勝16強對手又是瑞典的卡爾森/卡爾柏格。

