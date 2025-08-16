晴時多雲

體育 棒球

U15亞洲盃》挑戰2連霸第一步！台灣隊明天首戰南韓隊

2025/08/16 06:46

台灣隊葉幸福。（棒協提供）台灣隊葉幸福。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽將於17日（週日）假臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場開打，這也是此賽事自2002年後，暌違23年再度在臺灣舉辦，上一屆在韓國拿下冠軍的地主台灣隊，期許能將冠軍盃留在台灣，完成2連霸。

本屆亞青少賽事共有來自亞洲地區8國（地區）隊伍參賽，除台灣隊外，還有日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、巴基斯坦與斯里蘭卡，所有球隊都在昨報到完畢，今天將分批至賽事場地進行練球，迎接明天的正式賽到來。

今年台灣隊以新北二重國中為主體，集合來自全台的青少棒好手，進行為期近2個月的集訓，總教練邱耀宇此次的目標，除了要幫助國家爭取最佳成績外，更希望這批孩子們能被在國際舞台上被外界看見。

此次賽事主場地為臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，這也是此場地落成後首次舉辦正式國際賽，台灣隊17日晚間6點半將在此迎戰韓國隊，作為本屆賽事的開幕戰，門票已於拓元售票系統開賣，單一價300元。

台灣隊在歷屆亞洲青少棒錦標賽中，共奪得7次冠軍，日本隊則是3次、韓國1次。

台灣隊76號選手趙晟皓。（棒協提供）台灣隊76號選手趙晟皓。（棒協提供）

