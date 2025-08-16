晴時多雲

體育 網球

網球》艾卡拉茲力退盧布列夫 辛辛那提延續大師賽15連勝

2025/08/16 06:49

艾卡拉茲。（歐新社）艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經3盤激戰，終以6：3、4：6、7：5力退俄國第9種子盧布列夫（Andrey Rublev），人氣極旺的西班牙第2種子連闖4關，安抵辛辛那提網賽男單4強，也延續ATP千分等級大師賽15連勝氣勢。

「 我一直保持著積極心態，即使第2盤數度分神。」艾卡拉茲雖在辛辛那提臨場狀態起伏不定，照樣頂住沉重壓力過關斬將，此役面對鬥志昂揚的盧布列夫，決勝盤出現15次非受迫失誤和3次雙發失誤，但這位22歲好手關鍵時刻回穩滅火，耗費2小時17分鐘驚險出線，不但完成職業生涯對戰4勝1負，並且延續自今年蒙地卡羅、羅馬奪冠以來的大師賽15連勝，「和他這種對手比賽，如果你分心就可能輸掉這一盤，甚至賠上整場比賽。我只是保持堅強的心理素質，這是最自豪的事情。」

這也是艾卡拉茲第12次晉級大師賽4強，已經追平退役同胞球星莫亞（Carlos Moya），並列史上第3多的西班牙球星，暫居18次的費瑞爾（David Ferrer）、76次的納達爾（Rafael Nadal）之後。

