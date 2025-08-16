MLB》道奇力拚重回國西龍頭！戰教士前先撿人、DFA火球男費南德茲

費南德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今將與教士展開3連戰，目標重新奪回國聯西區龍頭，今天賽前也進行陣容異動，從藍鳥讓渡名單撿來一壘手甘迺迪（Buddy Kennedy），並將牛棚火球男費南德茲（Julian Fernandez）給DFA（指定讓渡）。

道奇前天剛結束與天使的「高速公路大戰」，衛冕軍慘遭橫掃，不僅吞下近期4連敗，對天使更是跨季7連敗，同時也將國聯西區龍頭寶座讓給近期5連勝的教士。今天雙方將展開3連戰，道奇將力拚重新奪回分區龍頭。

今天道奇賽前也先做出異動，撿來藍鳥一壘手甘迺迪。26歲的甘迺迪生涯4年效力過響尾蛇、費城人、老虎與藍鳥，不過只累積60場出賽，打擊三圍.193/.288/.300，敲出2轟、19打點。本季甘迺迪效力費城人與藍鳥，14打數打擊率0.083；在3A則出賽77場，打擊率0.268，攻擊指數0.780。

道奇同時也將29歲火球男費南德茲DFA，上季還待在墨西哥聯盟的費南德茲，季前與道奇簽下小聯盟合約，不過本季僅在大聯盟出賽1場，投2局挨1轟失2分，防禦率9.00；本季費南德茲在3A出賽35場，投41.1局，防禦率3.05。

