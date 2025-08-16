晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇力拚重回國西龍頭！戰教士前先撿人、DFA火球男費南德茲

2025/08/16 07:29

費南德茲。（資料照）費南德茲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今將與教士展開3連戰，目標重新奪回國聯西區龍頭，今天賽前也進行陣容異動，從藍鳥讓渡名單撿來一壘手甘迺迪（Buddy Kennedy），並將牛棚火球男費南德茲（Julian Fernandez）給DFA（指定讓渡）。

道奇前天剛結束與天使的「高速公路大戰」，衛冕軍慘遭橫掃，不僅吞下近期4連敗，對天使更是跨季7連敗，同時也將國聯西區龍頭寶座讓給近期5連勝的教士。今天雙方將展開3連戰，道奇將力拚重新奪回分區龍頭。

今天道奇賽前也先做出異動，撿來藍鳥一壘手甘迺迪。26歲的甘迺迪生涯4年效力過響尾蛇、費城人、老虎與藍鳥，不過只累積60場出賽，打擊三圍.193/.288/.300，敲出2轟、19打點。本季甘迺迪效力費城人與藍鳥，14打數打擊率0.083；在3A則出賽77場，打擊率0.268，攻擊指數0.780。

道奇同時也將29歲火球男費南德茲DFA，上季還待在墨西哥聯盟的費南德茲，季前與道奇簽下小聯盟合約，不過本季僅在大聯盟出賽1場，投2局挨1轟失2分，防禦率9.00；本季費南德茲在3A出賽35場，投41.1局，防禦率3.05。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中